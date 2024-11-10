Atatürk'ün Sesinden Gençlere 10 Kasım Mesajı

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Gençlere Atatürk'ün sesinden 10 Kasım mesajı

ARDAHAN - Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde gençlere özel bir mesaj yayımlayarak 10 Kasım anma etkinliği gerçekleştirdi. Müdürlüğün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, Atatürk'ün "Ardahanlı Gençlere Hitap" konuşması, Atatürk'ün kendi sesinden paylaşıldı.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Atatürk'ün tarihi konuşmalarından biri olan "Gençliğe Hitabe'nin Ardahanlı gençlere özel bir versiyonu yer aldı. Atatürk'ün sesinden dinlenen hitabede, Cumhuriyet'in gençlere emanet edildiği ve bu değerlerin korunarak geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Ardahanlı gençler, bu anlamlı paylaşımı büyük bir ilgiyle karşılarken, sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum ve beğeni aldı. Paylaşımda, Atatürk'ün şu sözleri öne çıktı: "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Vazifen, Türk Cumhuriyetini yükseltmek, onu yeni zaferlerle taçlandırmaktır." Bu sözlerin gençlere, ülkenin geleceği konusunda büyük bir sorumluluk yüklediği ve onların azmiyle Cumhuriyet'in her zaman yaşayacağı mesajı verildi.

"ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİMİZİN AZMİYLE YAŞAYACAK"

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, 10 Kasım'ın sadece bir yas günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün ideallerini anlama ve yaşatma günü olduğunu belirtti. Uzantı, yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, gençlerimizin azmi ve kararlılığı sayesinde ilelebet yaşayacaktır. 10 Kasım'ı, sadece anmak değil, Atatürk'ün çizdiği hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemek için bir fırsat olarak görmek gerekir. Gençliğe Hitabe'yi bir kez daha dinleyerek, onun gösterdiği yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bu anlamlı paylaşım, başta öğrenciler olmak üzere birçok kişi tarafından yoğun ilgi görürken, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Ardahanlı gençlere de ilham kaynağı oldu.