Köşkte bayram yoğunluğu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon'daki Atatürk Köşkü, Kurban Bayramı'nda binlerce ziyaretçinin akınına uğradı.

15-17 Eylül 1924 tarihleri arasında Trabzon'a ilk ziyaretini yapan Mustafa Kemal Atatürk, Soğuksu Mahallesi'nde yaptığı gezintide çam ormanları içinde Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılan köşkü beğendi. 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek Mustafa Kemal Atatürk'e 'temlik' edilen köşkün tapusu ve anahtarı, Trabzon'da oluşturulan bir heyet tarafından Atatürk'e teslim edildi. Trabzon'u üçüncü kez ziyaret ettiğinde bu köşkte 2 gün konaklayan Atatürk, vasiyetini de burada hazırladı. Atatürk'ün tüm varlığını Türk halkına bıraktığını yazdığı vasiyeti yazdığı 133 yıllık köşkün Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandı. Restorasyon çalışmaları nedeniyle 23 Eylül 2022 tarihinde ziyarete kapatılan Atatürk Köşkü, Cumhuriyetin 100. yılında tekrar ziyaretçilere açılmıştı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü, Kurban Bayramı'nda da yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçilerin yüzde 80'ni yerli turistlerden oluşurken, İstanbul'dan gelen 9 yaşındaki Duru Deniz Çetiz, Atatürk Köşkü'nü çok beğendiğini belirterek, "Çok beğendim. Okulda arkadaşlarım ve öğretmenim bana 'Nereye gittiniz?' diye sorarsa burayı anlatacağım. Burası çok güzel bir yer" dedi. Anne Mehtap Çetiz, kızının Atatürk Köşkü'nü görmeyi çok isteriğini belirterek, "İstanbul'dan geldik. Kızım çok istediği için getirdik. Ben zaten daha önceden de gelmiştim, her zaman da geliriz. Atatürk'ü çok seviyoruz. Bayram tatiline geldik ama özellikle buraya gelme nedenimiz kızım. Kızım burasını dizilerde gördü görmeyi çok istedi. Çok beğendik çok güzel harika" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Celal Demir ise, "Daha önce birkaç kez gezme fırsatı bulmuştum. İstanbul'dan misafirlerim geldi, şimdi onları gezdiriyorum. Mümkün olduğunca bu tür yerleri gezip tarihimizle ilgili bilgi edinmeye çalışıyoruz" dedi. Ziyaretçilerden Arzu Karaağa, Atatürk Köşkü'nü 15 yıl önce ziyaret ettiğini kaydederek, "Buraya 15 yıldır gelmemiştim. Kızıma gezdirmeye geldim. 15 yıl önce bir kez gelmiştim. Her geldiğimde aynı hisse kapılıyorum. Çok güzel bir yer. Her zaman gelmek isterim. Zaten herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka gelip görsünler" diye konuştu. - TRABZON