Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Mezunlarından Bir Tasarım Masalı Defilesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Mezunlarından Bir Tasarım Masalı Defilesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Mezunlarından Bir Tasarım Masalı Defilesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü mezunları, yaptıkları çalışmaları 'Bir Tasarım Masalı' adlı defilede sergiledi. Defilenin küratörü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu, öğrencilerin sosyal farkındalık konularına ilgi duyduğunu belirtti. Defilede 65 giysi sergilenirken, her bir giysinin bir hikayesi ve felsefi bir yaklaşımı bulunuyor. Öğrenciler, deprem, çocuk gelin, hayvana şiddet gibi konulara değinerek farkındalık oluşturmayı hedefledi. Defilede yer alan 60 kişiden 13'ü tasarımcı, 23'ü manken ve diğerleri giydirme ekibi, grafik, afiş ve fotoğraf gibi işlerde görev aldı. Mankenlik yapan Ezgi Çeri, Türk bayraklı tasarıma sahip elbiseyi giymenin mutluluğunu dile getirdi.

31.05.2024 20:13
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Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümünden mezun olan öğrenciler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları "Bir Tasarım Masalı" adlı defilede sergiledi.

Üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sunulan defilenin küratörü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu, konuşmasında, öğrencilerin sosyal farkındalık konularına ilgi duyduğunu söyledi.

Defile ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Kırkıncıoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz defilede 65 giysi sergiliyor. Her giysinin bir hikayesi ve felsefi bir yaklaşımı var. Öğrenciler, deprem, çocuk gelin, hayvana şiddet, sarı gelin, Erzurum'un kültürel kimliğini temsil eden Kara Fatma ve ehram gibi konulara değindi. Öğrenciler, özellikle bu konuları sunmak istedi.

Defile sayesinde öğrencilere iş alanı da yaratmaya çalıştık. Defilede yaklaşık 60 kişi var. Bunların 13'ü tasarımcı, 23'ü manken, diğerleri de giydirme ekibi, grafik, afiş ve fotoğraf gibi işler. Koreografi ve çalışmaların tümü öğrencilerin. Bu anlamda da öğrencileri tebrik etmek istiyorum."

Defilede mankenlik yapan Ezgi Çeri, Türk bayraklı tasarıma sahip elbiseyi giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çeri, elbisesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Her şey güzel ilerledi, mutluyuz. Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan arkadaşlarımın tasarladığı kıyafetleri sunmak istedim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Mezunlarından Bir Tasarım Masalı Defilesi - Son Dakika

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