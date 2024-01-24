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Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Sergisi Konak İskelesi'nde Açıldı - Son Dakika
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Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Sergisi Konak İskelesi'nde Açıldı

Konak İskelesi'ne bağlı tarihi Bergama Vapuru'nda, deniz tarihçisi Ali Bozoğlu'nun arşivindeki fotoğrafları içeren '100 Yıllık Deniz Yolculuğu: Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri' adlı sergi açıldı. Sergi, 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Sergisi Konak İskelesi\'nde Açıldı
24.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:20
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Konak İskelesi'ne bağlı tarihi Bergama Vapuru'nda, deniz tarihçisi Ali Bozoğlu'nun arşivindeki fotoğrafları içeren "100 Yıllık Deniz Yolculuğu: Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri" adlı sergi açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ AŞ'nin organize ettiği serginin açılışına sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sanatseverler katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, yaptığı konuşmada, 71 yıllık Bergama Vapuru'nun şehrin hafızasında çok önemli bir yere sahip olduğunu ve anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirtti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, serginin adeta katılımcıları zaman yolculuğuna çıkardığını belirtti.

Eski gemiler ve denizcilik tarihine son dönemde ilginin arttığını aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Denizciliğe ilgi tesadüf veya geçmişe olan ilgiyle oluşmuyor. Ülkemiz tersaneleri gemi inşa kabiliyetlerini sürekli geliştiriyor. Herkes yüzünü daha fazla denize dönüyor. Denizci millet denizci ülke hedefine daha fazla yol almamız gerektiğini biliyoruz. Daha fazla sergiye ve daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. En büyük hayalimiz ise İzmir'de bir deniz müzesinin hayata geçirilmesi olacaktır."

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca bindiği vapur, yat ve gemilerin yanı sıra inşa ettirdiği savaş gemileri, denizaltı ve hücumbotlar ile deniz ulaşımını geliştirmek için yaptırdığı yolcu ve yük gemilerinin fotoğraflarının yer aldığı sergi, 24 Mart'a kadar, hafta sonları dahil her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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