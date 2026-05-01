Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi ödüllü kütüphane eylülde hizmete açılıyor
Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi ödüllü kütüphane eylülde hizmete açılıyor

01.05.2026 09:38  Güncelleme: 09:40
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi" ödülüne layık görülen ve Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olma özelliği taşıyan dev projenin "Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi" adıyla eylül ayında kapılarını açacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini Samsun'a kazandırıyor. Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Türkiş mevkisinde bulunan kütüphane tamamlandığında bin 98 oturma alanı ve 525 bin kitap kapasitesi ile hizmet verecek. 5 bin 200 metrekare arsa içinde 27 bin 570 metrekare inşaat alanına sahip proje, 3 bodrum kat, 1 zemin kat, 5 normal kat ve teknik kat olmak üzere 10 kattan oluşuyor. Her detayın özel olarak tasarlandığı projede kitaplıklar, serbest çalışma alanları, toplantı ve seminer salonları, çocuk kütüphanesi, sergi salonları, etkinlik atölyeleri, bireysel ve grup çalışma alanları, medya gösteri alanları, hobi alanları, araştırma merkezi, kafe, restoran ve bahçe etkinlik alanları yer alacak. Kütüphane, 7'den 70'e herkese hitap edecek şekilde planlandı. 'Engelsiz Samsun' mottosuna uygun olarak projede görme engellilere yönelik okuma salonu da bulunacak. İngiltere'de düzenlenen 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) yarışmasında "Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi" ödülüne layık görülen projenin bitiş tarihi ve ismi, Başkan Halit Doğan tarafından açıklandı.

"Kütüphaneyi eylül ayına kadar açmayı planlıyoruz"

İHA'ya yaptığı açıklamada inşaatın uzun sürdüğünü belirten Başkan Doğan, "Kütüphane inşaatı biraz uzun sürdü. Biz de bunun farkındayız. Müteahhitten kaynaklı yavaşlamalar oldu. Proje çok büyük ve teferruatlı bir iş. İçerisindeki çalışmalar, dış cephesinden daha uzun sürdü. Çok güzel, Samsun'a yakışır önemli bir eser ortaya çıkıyor. Kütüphane projesi ödüllü bir proje. Ödüllü olması da kütüphaneye ayrı bir değer katıyor. Haziran ayı sonu müteahhit ile anlaşma sürecimiz tamamlanacak ama iç tefrişat eksikliklerimizle birlikte okulların açıldığı dönemde, yani eylül ayı gibi açmış oluruz diye planlıyoruz" dedi.

"Adı Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi olacak"

Kütüphaneye merhum eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in adının verileceğini açıklayan Başkan Doğan, "Kütüphanenin adını 'Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi' koymayı arzu ettik. Mustafa başkanımızın şehir kütüphanesine emeği çoktu. Ailesiyle de görüştük. Onlar da isminin verilmesinden mutlu olacaklarını ifade ettiler. Kütüphane, eylülde 'Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi' olarak hizmete açılacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya
MSB’den Sumud Filosu’na saldırıya sert tepki MSB'den Sumud Filosu’na saldırıya sert tepki
Fener’e Ferdi piayangosu Kasaya 264.220.500 lira sokacak Fener'e Ferdi piayangosu! Kasaya 264.220.500 lira sokacak
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Al-Nassr’ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
Çorum’da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu Çorum'da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu

10:06
1 Mayıs gergin başladı Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
10:05
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı’ndan FIFA’ya tarihi ders Olay sonrası ateş püskürdü
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü
09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
09:40
Dünya devinden Barış Alper bombası
Dünya devinden Barış Alper bombası
08:32
85 yıl sonra bir ilk ABD ekonomisinde deprem
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem
08:28
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
08:18
Necati Arabacı’nın suç örgütüne operasyon 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
