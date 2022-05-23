Ayasofya Vakfiyesi Edirne'de sergilendi - Son Dakika
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Ayasofya Vakfiyesi Edirne'de sergilendi

23.05.2022 16:18

- Ayasofya Vakfiyesi Edirne'de sergilendi EDİRNE (İHA)-Edirne'de Selimiye Camii bahçesinde bulunan Vakıflar Müzesinde 'Ayasofya Vakfiyesi' ve Osmanlı İmparatorluğundan intikal eden en eski defter ve belgeler ziyarete açıldı.

- Ayasofya Vakfiyesi Edirne'de sergilendi

EDİRNE - EDİRNE (İHA)-Edirne'de Selimiye Camii bahçesinde bulunan Vakıflar Müzesinde 'Ayasofya Vakfiyesi' ve Osmanlı İmparatorluğundan intikal eden en eski defter ve belgeler ziyarete açıldı.

Edirne'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 175. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinliklerde Selimiye Vakfı Müzesi Sergi Alanına Mehteran takımının katılımıyla başta Ayasofya Vakfiyesi, Vakfın Duası ve Bedduası olmak üzere, Osmanlı İmparatorluğundan intikal eden en eski defter ve belgelerin muhafaza edildiği arşiv olan Kuyüd-ı Kadime Arşivi sergisindeki Mufassal, İcmal ve Evkaf adı ile üç ana sınıfa ayrılan tahrir defterlerinin birçok özelliğinin ayrıntılı anlatımlarının ve fotoğraflarının bulunduğu sergi, gelen ziyaretçilerin büyük bir ilgi ve beğenisi ile karşılandı.

Sergiye, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, Edirne Tapu ve Kadastro 14'üncü Müdürlüğü Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın da teşrifiyle gezildi.

"Trakya Türk'ün tapusudur"

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne'nin tarihinde yaklaşık bir asır boyunca Osmanlı İmparatorluğuna yaptığı başkentliği itibariyle çok kıymetli bir şehir olduğunu ifade ederek, "Trakya'nın Türk'ün tapusu anlamına geldiğini daha öncede ifade etmiştik. Dolayısıyla bu kayıtların çok iyi şekilde tutulması ve sergilenmesi son derece önemli bu mimari değer Bölge Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları çok kıymetli buluyoruz. Emeği geçenlere tebrik ediyoruz. Hep birlikte şimdi sergiyi sizlerle birlikte gezmiş olacağız. Vatandaşlarımızda sergiye davet ediyoruz" dedi.

"Ayasofya Vakfiyesi burada sergilerken çok büyük bir onur duyuyoruz"

Ayasofya Vakfiyesini sergiledikleri için mutlu olduklarını belirten Edirne Tapu ve Kadastro 14'üncü Müdürlüğü Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, "Özellikle Edirne'ye ait geçmişimizde ne kadar kayıp belge varsa bunların bir suretlerini getirip vatandaşlarımıza bu günümüze paylaşmak bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Özellikle Selimiye'de arkamda görmüş olduğunuz Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan yazmış olduğu Ayasofya Vakfiyesi burada sergilerken çok büyük bir onur duyuyoruz. Vatandaşlarımızın fırsatı yakalayıp görmeli beklide bir daha hiç gelmeyecek böyle bir şey. Mutluyuz, bu kuruluş yılı haftamızın böyle bir günde böyle bir yerde bu şekilde olmasından sevinç duyuyoruz" diyerek konuştu.

"Çok güzel bir dua"

Makedonya'dan gelip Edirne'de eğitim gören Anisa Demir, Ayasofya Vakfiyesini ilk defa gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, " Ben daha önce bunu görmemiştim. Bugün ziyaret etmek için geldim buraya burası çok güzel ve çok beğendim. Daha önce Ayasofya Vakfiyesini okumamıştım bugün okudum. Çok güzel bir dua" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Vakfiyesi Edirne'de sergilendi
Ayasofya Vakfiyesi Edirne'de sergilendi
Ayasofya Vakfiyesi Edirne'de sergilendi
Ayasofya Vakfiyesi Edirne'de sergilendi

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Kaynak: İHA

Selimiye Vakfı, Osmanlı, Edirne, dua, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayasofya Vakfiyesi Edirne'de sergilendi - Son Dakika


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