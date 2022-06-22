Ayı yavrusu "Ponçik" Kayseri'deki yeni yuvasına ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayı yavrusu "Ponçik" Kayseri'deki yeni yuvasına ulaştı

22.06.2022 15:42

Sinop'ta annesinden ayrı düşen, sonrasında kardeşini kaybeden ayı yavrusu "Ponçik", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Sinop'ta annesinden ayrı düşen, sonrasında kardeşini kaybeden ayı yavrusu "Ponçik", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, "Ponçik" ile Van'dan getirilen 5 aylık diğer bir yavru ayının yeni evi oldu.

Sağlık kontrolü yapılan yavru ayılara aşı uygulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatlerinde ziyaretçi kabul ediyor.

YORUMLAR
500
Ayı yavrusu 'Ponçik' yaşamını Kayseri'deki hayvanat bahçesinde sürdürecek Ayı yavrusu 'Ponçik' yaşamını Kayseri'deki hayvanat bahçesinde sürdürecek Kadirli'de yuvasından düşen serçe yavrusu tekrar yuvasına konuldu Kadirli'de yuvasından düşen serçe yavrusu tekrar yuvasına konuldu
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayı yavrusu 'Ponçik' Kayseri'deki yeni yuvasına ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 16:34:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ayı yavrusu "Ponçik" Kayseri'deki yeni yuvasına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement