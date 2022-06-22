Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, "Ponçik" ile Van 'dan getirilen 5 aylık diğer bir yavru ayının yeni evi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Ayı yavrusu 'Ponçik' Kayseri'deki yeni yuvasına ulaştı - Son Dakika

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