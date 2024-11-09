Ayşegül Aslan: Dijital Medya Yolculuğu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayşegül Aslan: Dijital Medya Yolculuğu

Ayşegül Aslan: Dijital Medya Yolculuğu

58 yaşındaki gazeteci Ayşegül Aslan, dijital medya eğitimi için 3. üniversitesini tamamlıyor.

09.11.2024 14:19
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Niğde'de yaşayan 58 yaşındaki Ayşegül Aslan, 16 yıldır yaptığı gazetecilik mesleğinde bir adım öne geçmek için 3. üniversitesini okuyor.

Ortaokul ve liseyi Yozgat'ta bitirdikten sonra evlenen Aslan, eşinin askeri personel olmasından dolayı üniversite eğitimine geç başladı.

Aslan, daha sonra gazetecilik mesleğine merak saldığı için 2000'de Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü, ardından 2009'da aynı üniversitenin İletişim ve Medya bölümünü bitirdi.

Yaklaşık 16 yıl önce yerel medyada gazeteciliğe başlayan Aslan, 2021'de kazandığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden bu sene mezun olmaya hazırlanıyor.

Aslan, AA muhabirine, çocukluğunda gazeteci olmak istediğini söyledi.

Yıllarca yerel medyada geleneksel habercilik yaptığını ve dijital gazeteciliği öğrenmek istediğini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"16 yıldır yerel basında farklı bölümlerde, farklı departmanlarda çalıştım. Muhabirlik, sorumlu yazı işleri müdürlüğü, editörlük gibi bölümlerde görev aldım. Dijital çağdayız, her şeyin değiştiği gibi bizim sektörümüz de değişiyor. Dijitalleşme ve teknolojinin son sınırına gelmesinden dolayı alaylı kısmından yani geleneksel medyadan biraz daha yeni medyaya geçişi sağlamak, yeni medya tekniklerini öğrenmek için kendi mesleğimde de ileriye gidebilmek adına böyle bir yolculuğa çıktım."

Aslan, eşinin görevinden dolayı farklı illere gittiğine işaret ederek, Niğde'ye geldikten sonra son üniversite okumaya karar verdiğini anlattı.

"Geleneksel medya ile dijital medya arasında çok fark var"

Geleneksel medyaya alışık olduğu için dijital medyayı kaçırdıklarını Aktaran Aslan, "Geleneksel medya ile dijital medya arasında çok fark var. Biz alaylı gazeteciler olarak geleneksel yöntemleri kullanırken dijitali kaçırabiliyoruz ya da göz ardı edebiliyoruz. Sınıfta arkadaşlarla muhabbet ederken, onlarla birlikte çalışırken sahanın eksiklerini de görebiliyorum. Okurken sahadan destek alınması gerektiğini, sahanın da akademik olarak destek alması gerektiğini fark ettim. Yani birbirinden kopmaması gerekiyor. Bu anlamda bana çok şey kattı." diye konuştu.

Aslan, okumayı biraz da torunlarını ve yaşadıkları kuşağı anlamak istediği için tercih ettiğini vurgulayarak, "En büyük kuşak farkını ben torunlarımla yaşadım. Buradaki iletişimin bana çok büyük faydası oldu. Torunlarımla daha sağlıklı iletişim kurabilmek, onların konuştuklarını anlayabilmek adına bu yolculuğa çıkmış oldum." ifadesini kullandı.

"Derslerde tecrübelerini paylaşıyor"

Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Simge Deniz Demirel ise Ayşegül Aslan'ın geleneksel, aynı zamanda yeni medyayı entegre şekilde götürdüğünü söyledi.

Aslan'ın geleneksel medyayı bildiği için derse katkısı olduğuna işaret eden Demirel, "Derslere devamlı katılmakta. Kendi tecrübelerini derslerde bizimle paylaşıyor. Diğer öğrenci arkadaşlarımıza da bu konuda destek oluyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayşegül Aslan: Dijital Medya Yolculuğu - Son Dakika

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