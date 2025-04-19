Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sanatçı Olcay Kıncay'ın, atölyesinde eğitim verdiği kursiyerleriyle birlikte hazırladığı "Karma Selçuklu Sergisi" açıldı.
Kıncay'ın Geleneksel Türk Sanatları Atölyesi tarafından hazırlanan Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını açılışı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından gerçekleştirildi.
Sergide, Selçuklu dönemi estetiğini ve kültürünü yansıtan 53 hat, tezhip, minyatür eserin yer bulduğu sergi, sanatseverlerce beğenildi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ayvalık'ta Karma Selçuklu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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