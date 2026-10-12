Ayvalık\'ta ücretsiz pandomim ve müzik gösterisi ilk kez ev bahçesinde yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir evin bahçesinde gerçekleştirilen sıra dışı sanat gösterisi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Tiyatro salonlarının görkemli sahneleri, ışıkları ve perdeleri yerine bir evin verandasını tercih eden iki sanatçı, Ayvalık'ın simgesi zeytin ağacının gölgesini adeta açık hava tiyatrosuna dönüştürdü. Pandomim sanatının özgün bestelerle buluştuğu "Bir Bipoların Manik Epikrizi-Adını Sen Koy" adlı performans, Ayvalık'ta bu biçimiyle ilk kez sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi'nde yaşayan pandomim sanatçısı Şule Gürbüz, 10 Ekim'de evinin bahçesini sanatseverlere açtı. Ücretsiz gerçekleştirilen gösteride evin verandası sahne olarak kullanılırken, izleyiciler bahçedeki zeytin ağacının gölgesinde yerlerini aldı.

Sanatçılar Şule Gürbüz ve Serhat Gündoğdu'nun sahnelediği performansta, sözlerin yerini beden dili, mimikler ve müziğin evrensel anlatımı aldı. Piyano ve keman ezgileriyle bütünleşen pandomim gösterisi, kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman düşündürdü. Sanatçıların beden hareketleriyle anlattığı duygusal yolculuk, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Zeytin ağacının gölgesi sanatseverlerin buluşma noktası oldu

Gösteriyi farklı kılan yalnızca sanatçıların performansı değil, sanatın sergilendiği mekan oldu. Ayvalık'ın yüzyıllardır süregelen zeytin kültürünün simgesi olan zeytin ağacının gölgesinde buluşan izleyiciler, profesyonel bir sahneye ihtiyaç duyulmadan da etkileyici bir sanat etkinliği gerçekleştirilebileceğine tanıklık etti.

Sanatçılarla seyirciler arasındaki mesafenin neredeyse ortadan kalktığı gösteride, bir evin bahçesi sanatın birleştirici gücünü ortaya koyan samimi bir buluşma alanına dönüştü.

20 yıl hastanelerde çocuklara umut ve neşe dağıttı

Henüz 17 yaşındayken pandomim sanatıyla tanıştığını belirten Şule Gürbüz, yaklaşık 20 yıl boyunca yurt dışındaki hastanelerde palyaço doktor olarak görev yaptığını ve hasta çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştığını söyledi.

Pandomim sanatının hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Bu sanat bana hayatım boyunca çok önemli kapılar açtı. Pandomimle erken yaşta tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanları kelimelere ihtiyaç duymadan bambaşka bir hayal dünyasına götürebilmek çok değerli. Bu nedenle pandomim sanatını çok seviyorum" dedi.

"Sanatı insanların ayağına getirdik"

Gösteriyi kendi evinin bahçesinde gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu anlatan Gürbüz, sanatın yalnızca belirli mekanlarla sınırlandırılmaması gerektiğini belirterek, "Komşularımız, iki sokak ötede oturan dostlarımız ve çevremizdeki sanatseverler uzaklara gitmek zorunda kalmadan bu gösteriyi izleyebildi. Aslında bugün hem kendimizde hem de izleyicilerimizde nasıl duygular oluştuğunu görmek istedik. Bu bizim için çok özel bir deneyim oldu. Elbette projemizi gerçek tiyatro sahnelerine de taşımak istiyoruz. Ayvalık'ta, Türkiye'nin farklı şehirlerinde, hatta uluslararası alanda gösteriler gerçekleştirebiliriz. Çünkü pandomim ve müzik evrensel bir dile sahip. Biz sanatın dilinin tek olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Sanat sadece sahnede değil, her yerde yaşayabilir"

Müzisyen kimliğinin yanı sıra eğitmen ve yaşam koçu olarak da çalışmalarını sürdüren Serhat Gündoğdu ise uzun yıllara dayanan müzik birikimini performans sanatıyla birleştirmek istediğini söyledi.

Bu düşünceden hareketle "Bir Bipoların Manik Epikrizi" adlı eserin ortaya çıktığını anlatan sanatçı, gösterinin adlandırılmasında izleyicilerin de söz sahibi olmasını istediklerini belirtti. Gündoğdu, "Uzun yıllar müzikle uğraştım. Daha sonra müziği performans sanatıyla bir araya getirmek istedim. Böylece bu eser ortaya çıktı. Gösterimize kesin bir isim koymak yerine izleyicilerin de buna karar vermesini istedik. Bugün Şule hanımın evinin bahçesinde, zeytin ağacının gölgesinde insanlarla buluşmak bizim için çok özel bir duyguydu" diye konuştu.

Üniversite ve yüksek lisans yıllarında "Tatavla'nın Adayı" adıyla ev konserleri düzenlediğini de hatırlatan Gündoğdu, bu gösterinin söz konusu çalışmaların daha gelişmiş bir biçimi olduğunu ifade etti. Gündoğdu, "Bizim için sanatın mutlaka büyük salonlarda, profesyonel sahnelerde sergilenmesi gerekmiyor. Sanat bir evin bahçesinde de hayat bulabilir. Önemli olan insanlara dokunabilmek ve onlarla aynı duyguyu paylaşabilmek. Sanat her yerde olabilir" ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta sanatın sınırlarını kaldıran buluşma

Ayvalık'ta farklı bir sanat deneyimine imza atan iki sanatçının performansı, izleyicilerden tam not aldı. Gösteri, sanatın yüksek bütçelere, gösterişli dekorlara ve büyük salonlara ihtiyaç duymadan da insanları etkileyebileceğini gözler önüne serdi.

Bir evin verandasında başlayan, zeytin ağacının gölgesinde hayat bulan bu sıra dışı sanat buluşması, Ayvalık'ın kültür ve sanat yaşamına farklı bir renk kattı.