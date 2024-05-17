Ayvalık'ta Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayvalık'ta Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri başladı

Ayvalık\'ta Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri, yoğun katılımla açıldı. Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin de katıldığı kortej yürüyüşü ile başlayan şenlikler, 19 Mayıs Pazar akşamına kadar devam edecek.

17.05.2024 15:03
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri"nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen 120 kişilik halk oyunları ekiplerinin de katıldığı kortej yürüyüşü, Ayvalık Belediyesine ait Küçükköy Üretim Mutfağı'nın önünden başladı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Küçükköy Camisi'nin önüne kadar bandonun çaldığı folklorik müzikler eşliğinde yürüdü.

Ergin, kortej yürüyüşünün ardından yaptığı konuşmada, şenliklerin ulusal düzeyde de ilgi görmeye başladığını, ilçenin sokaklarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklarla bu coşkuyu paylaştıklarını söyledi.

Girit, Midilli gibi çevredeki adalardan yıllar önce Ayvalık'a göç edenlerin kültürlerini de getirdiğini belirten Ergin, şöyle konuştu:

"Teferic, Küçükköy'ümüzün korunması gereken, gelenek ve göreneklerimizi anlattığımız, yıllar boyunca gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir şenlik. Vatandaşlarımız, baharın uyanışı olan Teferic'i düzenli olarak kendi aralarında dar kapsamlı da olsa kutlamışlardır. Bu bölgede yaşayan Boşnak vatandaşlarımız çocuğu, genci ve yaşlısı hep beraber doğanın uyanışını karşılamayı, gelenek görenek ve kültürlerini yaşatmayı bugüne kadar aksatmadan sürdürmüşlerdir. Balkanlar'dan gelen kültürün, Anadolu'nun izlerini ve değerlerini taşıyan Küçükköy'ümüzde Teferic'le Anadolu mozaiğinin tüm kültürel değerlerini kucaklıyoruz, bu güzellikleri harmanlıyoruz ve 3 gün boyunca hep birlikte eğleniyoruz, gülüyoruz, dans ediyoruz. Boşnak şarkıları ve türkülerini söyleyip bir dahaki Teferic şenliklerinde buluşmak üzere birbirimize söz veriyoruz."

Boşnakların Hıdırellez geleneklerinden olan şenliklerin yoğun katılımla gerçekleşen açılışında, konuk halk oyunları ekipleri tarafından birbirinden renkli gösteriler sunuldu, katılımcılara Boşnak böreği ikram edildi. Ayvalık Kaymakamı Yaman ile beraberindekiler, Küçükköy Meydanı'nda kurulan stantları gezdi.

Teferic Şenlikleri, 19 Mayıs Pazar akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık'ta Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri başladı - Son Dakika
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