Ayvalık'ta Uluslararası Sanat Buluşması
Ayvalık'ta Uluslararası Sanat Buluşması

Ayvalık\'ta Uluslararası Sanat Buluşması
27.04.2026 11:08  Güncelleme: 11:09
Bulgaristan'ın Shumen kentinden gelen heyet, Ayvalık'ta düzenlenen anlamlı bir sanat etkinliğinde ağırlandı.

Bulgaristan'ın Shumen kentinden gelen heyet, Ayvalık'ta düzenlenen anlamlı bir sanat etkinliğinde ağırlandı. Mesut Ergin, Shumen Belediye Başkanı Hristo Hristov ile birlikte "Sava Dobroplodni" Sanat Okulu öğrencilerinin sahne aldığı "Sınır Tanımayan Sanat" konserini Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde izledi.

Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan Başkan Ergin, etkinliğin iki kent arasındaki dostluk ilişkilerine önemli katkı sunduğunu belirtti. Kültürel ve sosyal iş birliklerinin şehirlerin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade eden Ergin, bu tür organizasyonların karşılıklı anlayışı ve dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi.

Ayvalık Belediyesi olarak uluslararası ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Ergin, "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek, kültürel ve sosyal iş birliklerimizi artırmak kentlerimize değer katacaktır. Ayvalık'ın dostluk köprülerini büyütmeye ve uluslararası ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

