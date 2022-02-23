Ayvalıklı kadınlar yıllar sonra Girit battaniyesi üretmeye başladı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Aysel Namlı'nın öncülüğünde yıllar sonra yeniden Girit battaniyesi üretilmeye başlandı.

Ayvalık Belediyesinin de katkılarıyla tezgahlarda dokunmasına başlanan, Anadolu'da sedefli battaniye olarak isimlendirilen Girit battaniyeleri, Kadın Emeğini Destekleme İşliği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KEDİ) öncülüğünde ilçedeki kadınların yeni ekmek kapısı olmaya hazırlanıyor.

Belediyenin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayvalık Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ile Sanata ve Eğitime Destek Derneğinin katkı vererek Aysel Namlı'nın kurduğu Vatandaşın Yeri Gönüllüler Grubunun koordinasyonunda üretime başlaya atölyeyi ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin, el emeği göz nuru çalışmaları ilgiyle izledi.

Cunda'da 34 yıl önce tanıştığı bir ustadan varlığını keşfettiği sedefli battaniyenin izini sürerek dokuma tezgahlarının kurulmasını ve üretime geçilmesini sağlayan Namlı, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir düştü, gerçek oldu. 34 yıl sedefli battaniyeyi nasıl üretirim, Ayvalıklı kadınların bütçelerine nasıl destek olurum diye mücadele ettim. Bu mücadele destek veren arkadaşlarımla bugünlere geldik. Artık kadınlarımız 5 tezgahta sedefli battaniye üretiyor. Çok emek isteyen, alın teri, göz nuru bir dokuma sedefli battaniye, yani emeğin karşılığını bulmak mümkün değil. Yurt dışından da battaniyeye büyük bir ilgi var. Girişimlerde bulunduk, dış pazara da açılmış olacağız. Hem kadınlarımıza ek bir gelir olacak hem de battaniye sayesinde kentimizin isminin yurt dışında bilinirliliği daha da artacak."

Aysel Namlı, mübadele yılları öncesinde Girit Adası'nda keçi yünüyle üretilen halıları, bugün koyun yünü ve kökboyalarıyla, geometrik şekillerle biçimlendirerek ürettiklerini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin ise unutulmaya yüz tutmuş bir kültür mirasını keşfederek Ayvalık'a kazandıran Aysel Namlı ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Ergin, girişimin işsizliğe çözüm sunmak ve kadınların becerilerini geliştirerek istihdam olanağının önünü açtığını belirtti.

Yüzyıllar öncesinden gelen bir kültür mirası olan sedefli battaniyenin bir diğer adıyla Girit battaniyesinin dokunmasının özel yetenek ve sabır gerektirdiğini ifade eden Ergin, "Üretiminden satışa sunulmasına kadar üzerimize ne düşüyorsa belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.