Azra Akın'lı çevre müzikali Erzincan'da ilkokul öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Azra Akın'lı çevre müzikali Erzincan'da ilkokul öğrencileriyle buluştu

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Azra Akın\'lı çevre müzikali Erzincan\'da ilkokul öğrencileriyle buluştu
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Azra Akın'ın yer aldığı çevre temalı müzikal çocuk oyunu, Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde ilkokul öğrencileriyle buluştu. Çevre bilinci ve doğanın korunması mesajları verilirken çocukların doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesi amaçlandı.

"Azra Akın ile Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz" adlı müzikal çocuk oyunu, Erzincan'da sahnelendi.

Oyuncu Azra Akın'ın da yer aldığı oyun, Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocukların ilgiyle izlediği müzikalde, çevre bilinci, doğanın korunması ve daha yaşanabilir bir dünya için sorumluluk alınması konuları eğlenceli bir anlatımla işlendi.

Süper kahramanlar eşliğinde verilen çevre mesajlarıyla çocukların küçük yaşlardan itibaren doğaya karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: İHA
Erzincan BelediyesiKültür SanatAzra AkınErzincanEğitimÇocukSon Dakika

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