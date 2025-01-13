Baba-Oğul Ressamların İlk Sergisi

Kültür Sanat

Çinli baba ve oğul ressamın "Sanatla Büyümek" sergisi sanatseverlerle buluştu

"Bugüne kadar ki ilk baba-oğul sergisi"

İSTANBUL - Baba-oğul ressam olan Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'nin eserlerinin yer aldığı "Sanatla Büyümek" sergisi Milli Saraylar Resim Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. 56 yıllık eserlerini sergileyen Ali Leigong, "Bu bugüne kadar yapılmış olan ilk baba oğul sergisi" dedi. Sergi 13-26 Ocak tarihleri arasında ziyaretlere açık olacak.

Çin'in Hui Müslüman topluluğundan baba-oğul sanatçılar Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'nin eserlerinin olduğu "Sanatla Büyümek" sergisi, Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 1967-2023 yılları arasında üretilmiş eserlerin yer aldığı sergi, Çin İslam Minyatür Ekolü'nün öncüsü Ali Leigong'un İslam unsurlarını Çin minyatür sanatına kazandırdığı çalışmalar ile bu üslubu sürdüren Said Chuanyi Lei'nin özgün yorumlarını bir araya getirdi.

Kendi yazdığı şiirleri de ziyaretçiler sunuldu

Sergide, İpek ve Xuan Kağıdı gibi özel malzemeler üzerine çalışılmış eserler, Çin ve Türk minyatürleri, Çin kaligrafisi, Klasik Gongbi ve Xieyi (Sumi-e) tekniklerinden örnekler sergilendi.Sanatçıların daha önce sergilenmemiş eserleri ve çocukluk dönemine ait çalışmaları da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ali Leigong'un "Yüce Gökçe" adlı 550x150 santimetre ebatlarındaki büyük boyutlu eseri ve Said Chuanyi Lei'nin kedi temalı eserleri serginin öne çıkan parçaları arasında yer aldı. Serginin bir diğer dikkat çeken özelliği ise Ali Leigong'un kendi yazdığı şiirlerin de ziyaretçilere sunulmasıydı.

13-26 Ocak arasında ziyaret edilebilecek

Sergi süresince belirli günlerde düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçiler, sanatçıların canlı performanslarını izleyebilecek ve Sumi-e tekniğini deneyimleme şansı bulacak. Ayrıca çocuklar için özel sanat atölyeleri de sergi programında yer aldı. "Sanatla Büyümek" sergisi, 13-26 Ocak tarihleri arasında Milli Saraylar Resim Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

"Bugüne kadar ki ilk baba-oğul sergisi"

56 yıllık eserlerini sergileyen Ali Leigong, "Bu bugüne kadar yapılmış olan ilk baba oğul sergisi. Bu yüzden öncelikle Milli Saraylar Başkanlığı'na sonra bu sergide emeği geçen herkese ve bugün açılışımıza gelen herkese teşekkür ederiz. Türkiye'ye ilk 2008 yılında geldim. Sonra her geldiğimde sık sık sergilere katıldım. İlk geldiğim anda Türkiye'ye aşık oldum. Tarihi, insanları ve coğrafyayı çok seviyorum. Bu sergiden sonra Türkiye konulu eserler çalışmaya başladım. Daha önce de baba-oğul sergilerimiz oldu fakat bu sergi bizim hayatımızda bir dönem noktası sayılabilir. Daha önceki sergilerimiz bu sergiye hazırlık gibi deneysel sergilerdi. Fakat bu sergimiz mükemmel ve her şey istediğimiz gibi oldu. Bu yüzden çok duygulandık" diye konuştu.

"Bizim için mucize gibi bir şey"

Leigong'un kendisi gibi sanatçı oğlu Said Chuanyi Lei ise, "Bu mekan Dolmabahçe Sarayı içinde Mili Saraylar Resim Müzesi burası bütün dünya ziyaretçileri için açık. Çin'den gelen müslüman sanatçılar olarak bizler hem geleneksel Çin Sanatı'nı hem de Çin-İslam Sanatı'nı sergileyebilme imkanımız oldu. Sadece yetişkinler için değil çocuklar için de olan bir sergi çünkü benim 5 yaşından 13 yaşıma kadar olan çizimlerim de var. Aslında bu yüzden de organizasyon olarak düzenlemesi çok zor bir organizasyon. Fakat kısa zamanda sergi için özel eserler seçebildik bizim için mucize gibi bir şey oldu" dedi.