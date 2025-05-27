Baba ve Oğul Ahşap Oyuncak Üretiyor

Baba, oğul ahşabı oyuncağa dönüştürüyor

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde baba ile oğlu ahşabı oyuncağa dönüştürerek, hem zararsız ürünler üretiyor hem de hayallerini gerçekleştiriyor. İlçeye bağlı Baltalı Mahallesi'nde baba Murat Sönmez, çırağı 13 yaşındaki oğlu Ömer Faruk ile 7 yıl önce kurdukları 'Yaşayan Bir Çocuk Atölyesi'nde el emeğiyle oyuncaklar üretiyor. Gerçek bir yaşayan çocuk atölyesine başka çocuklarda gelerek hem üretim yapıyor hem de hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Fırsat buldukça atölyede babasıyla zaman geçiren Ömer Faruk Sönmez, "Babamla birlikte burada bir atölye kurduk.Güzel rüzgar gülleri yapıyoruz. Bu işi yaparken stresim minimum seviyeye iniyor. Mutlu oluyorum. Tablet, bilgisayar bana bir şey kazandırmıyor, bu iş beni geliştiriyor" dedi.

Baba Murat Sönmez ise 7 yıl önce kurdukları atölyede, yurt dışından da sipariş aldıklarını söyledi. Sönmez, "Köyümüzde oğlumla birlikte ahşap gülleri, ahşap objeler yapıyoruz. Hayal gücümüzle hayal ettiğimiz objeleri ahşapla buluşturuyoruz. Yaklaşık oğlumla 7 yıldır yapıyoruz, onun hayal gücünü ahşapa yansıtıyoruz. Mutlu oluyoruz, keyif alıyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyoruz. İnternetten çok zaman harcayan insanları görüyoruz, öyle olmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Baba Sönmez, kendileri ile irtibata geçenlerin arasından yurt dışından olanların da yer aldığını ve onlara bile oyuncak gönderdiklerini sözlerine ekledi.