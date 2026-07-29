Babil Belgeseli Dünya Prömiyerini Yaptı

İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Al-Hillah Üniversitesi arasında imzalanan akademik ve kültürel iş birliği protokolü kapsamında hazırlanan "Babil" Belgeseli, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen gala gecesiyle dünya prömiyerini gerçekleştirdi. İki üniversite arasındaki iş birliğinin ilk somut kültürel çıktısı olan belgesel, Türkiye ve Irak'tan akademisyenleri, diplomatik temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticilerini, sanatçıları ve öğrencileri aynı çatı altında buluşturarak kültür, bilim ve sanat ekseninde geliştirilen uluslararası ortaklığın önemli bir göstergesi oldu.

Bağdat'taki Rotana Hotel'de gerçekleştirilen gala programında ilk kez izleyiciyle buluşan "Babil" Belgeseli, iki üniversite arasında kurulan akademik iş birliğinin kültürel alandaki ilk ortak projesi olarak öne çıktı. Türkiye ve Irak'tan akademisyenler, öğrenciler ve sinema profesyonellerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan yapım, Babil uygarlığını yalnızca tarihi yönüyle değil; sürdürülebilir kentleşme, su yönetimi, üretim kültürü ve insanlığın ortak mirası perspektifiyle ele alıyor.

Aylar süren saha çalışmaları ve akademik araştırmalar sonucunda hazırlanan belgeselin post-prodüksiyon süreci İstanbul Gelişim Üniversitesi stüdyolarında tamamlandı. Türkçe ve Arapça olarak hazırlanan yapım, ortak kültürel mirası sinema aracılığıyla uluslararası izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

"Bu proje gelecekteki uluslararası çalışmalara öncülük edecek"

Gala gecesinin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda geliştirilen iş birliklerinin yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı kalmadığını, kültür ve sanat alanlarında da güçlü projelere dönüştüğünü ifade etti.

"Babil" Belgeseli'nin iki üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolünün ilk somut kültürel çıktısı olduğunu belirten Prof. Dr. Aydınalp, geçmişin kadim mirasını sürdürülebilirlik anlayışıyla buluşturan yapımın uluslararası film festivallerinde Türkiye ile Irak'ı birlikte temsil edeceğine inandığını söyledi. Akademisyenler ve öğrencilerin ortak üretimiyle hayata geçirilen projenin, gelecekte gerçekleştirilecek uluslararası çalışmalar için de örnek teşkil edeceğini vurguladı.

"Geçmişi anlatırken geleceğe sesleniyor"

Belgeselin yönetmeni ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Bikiç ise Babil'in yalnızca insanlık tarihinin en önemli uygarlıklarından biri olmadığını, aynı zamanda günümüz dünyasına sürdürülebilir yaşam konusunda önemli mesajlar verdiğini ifade etti.

Öğr. Gör. Ahmet Bikiç, "Bu belgesel, geçmişi anlatırken aslında geleceğe sesleniyor. Babil'in binlerce yıl önce kurduğu yaşam dengesi, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizi, plansız kentleşme ve sürdürülebilir yaşam sorunlarına ışık tutuyor. Türkiye ve Irak'tan akademisyenler, öğrenciler ve sinema profesyonelleriyle birlikte hazırladığımız bu yapım, ortak kültürel mirasımızın sinema diliyle gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor" dedi.

Türkiye ve Irak'tan yoğun katılım

Bağdat'ta düzenlenen gala programına İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni temsilen Rektör Vekili Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı Dr. Bülent Deyirmenci, Belgesel Film Yönetmeni ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Bikiç ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mohammed Abdulqader katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Bağdat Konsolosluğu'ndan Selim Turan ile Yunus Emre Enstitüsü Irak Koordinatörü İbrahim Özbilgin'in de yer aldığı gala programına, Irak tarafından Al-Hillah Üniversitesi Rektörü Dr. Aqeel Majeed Al-Saadi, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Arshad Sabah Hadi, Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Hazem Jari, Bilimsel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Dr. Imad Salam Shalakah, İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Dr. Adnan Abbas Al-Rajhi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Dr. Ali Mohammed Hadi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ile Kültürel İşler Birim Başkanı Dr. Huraa Ismail Ghuwaili, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Saad Kadhim Atiyah, belgeselin görüntü yönetmeni ve Medya Birim Başkanı Dr. Dhulfiqar Zuhair Al-Mutairi ile Bağdat Bilim Şehri Üniversitesi'nden Dr. Faris Abdülkerim Hazal da katılarak projeye destek verdi.

Kültürel diplomasiye katkı sunacak

Bağdat'taki dünya prömiyerinin ardından ulusal ve uluslararası film festivallerinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Babil" Belgeseli, İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Al-Hillah Üniversitesi arasında gelişen akademik iş birliğinin kültür ve sanat alanındaki ilk somut ürünü olarak öne çıkıyor. Ortak tarih ve kültürel mirası sinema diliyle uluslararası platformlara taşımayı hedefleyen yapımın, Türkiye ile Irak arasındaki akademik ve kültürel diyaloğun güçlenmesine katkı sunması bekleniyor.