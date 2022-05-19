Bağcılar Kitap Fuarı 21 Mayıs'ta açılacak

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı, 21 Mayıs'ta başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kitaplar meydana çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilecek fuar, 9 gün boyunca binlerce kitabı ve sevilen yazarları okurlarıyla buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Kitap sevdalılarının çoğunlukta olduğu Bağcılar'ımıza layık bir fuar olacak. En seçkin kitabevlerinin yayınlarıyla ve sevilen yazarlarımızla buluşacağız. Bayram havasında geçecek 9 gün boyunca ilçemizde kitap kokusu teneffüs edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek fuar etkinliklerine edebiyat dünyasının sevilen yazarları konuk olacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, fuar kapsamında 21 Mayıs saat 12.00'de etkinlik alanında kitapseverlerle buluşacak.

Söyleşi ve imza günü etkinliklerinin de yer alacağı fuarda, Mehmet Mazak, Uğur Batı, Erhan Afyoncu, Bekir Develi, Deniz Bayramoğlu, Turgay Güler, İsmail Kılıçarslan, Sıtkı Aslanhan, Zafer Şahin, Hatice Kübra Tongar, Mete Yarar, Mevlana İdris, Adem Metan, Ahmet Ümit, Nedim Şener, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Saniye Bencik Kangal, Gökhan Müftüoğlu, Sinan Akyüz, Kahraman Tazeoğlu ve Dilek Cesur okurlarıyla bir araya gelecek.

Bağcılar Kitap Fuarı, 29 Mayıs'a kadar 10.00-22.00 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edilebilecek.