Bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor - Son Dakika
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Bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor

24.03.2022 11:22

Bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyorMALATYA Malatya'da yaşayan 43 yaşındaki bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor.

Bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor

MALATYA Malatya'da yaşayan 43 yaşındaki bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor.

Suriye'de 11 yıl önce başlayan iç savaşın ardından ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek Malatya'ya yerleşen 43 yaşındaki bağlama ustası Osman Mustafa 2,5 yıl önce Battalgazi İlçesine Bağlı Dabakhane Mahallesi'nde bir arkadaşıyla birlikte açtığı atölyede hem bağlama üretiyor hem de çalıyor.

25 yıldır hem üretiyor hem çalıyor

Bağlama yapmayı ve çalmayı babasından öğrendiğini aktaran Mustafa usta," Suriye Afrinliyim. 25 senedir saz işi yapıyordum savaş oldu biz de kaçtık. 8 yıldır Malatya'dayım. 2,5 yıldır bağlama işi yapıyorum. Kısa sap, uzun sap, bağlama yapıyoruz burada. Bağlama yapımını Suriye'de rahmetli babamdan öğrendim . Savaş oldu buraya geldik 2,5 senedir burada saz yapıyoruz. "dedi

Ürettiği bağlamaları yurt dışına ihraç ediyor

Atölyede üç farklı türden üretilen bağlamaları yurtdışına da ihraç ettiklerini kaydeden Osman usta "Burada kısa sap, uzun sap, cura yapıyoruz. Bu sazları dışarı satıyoruz. Öğrenciler için yaptığımız var onlar biraz ucuzdur ve çok satıyoruz. Kısa sap bağlama ağacı ayrıdır. Dut, kelebek, maun çeşit çeşit bağlama yapıyoruz. " ifadelerini kullandı

Taleplere yetişemiyorlar

İki buçuk yıldır Osman usta birlikte atölyede bağlama üretimi yapan 48 yaşındaki Abdullah Orak ise "15 yıldır bu sektörün içindeyim. Usta ile 2,5 yıl oldu yolumuz kesişti. Burada her bütçeye uygun sazları yapıyoruz. Polyester, cura özel siparişlerimiz var. İşlerimiz iyi. Talebimiz çok yetişmeye çalışıyoruz. Genelde il dışına ve yurt dışına satıyoruz. Almanya, Hollanda, Fransa, Suriye'ye sattık. Türkiye'de siparişimiz daha çok. İç piyasaya yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu

Bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor
Bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor
Bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor

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Malatya, Bağlama, Türkiye, Suriye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor - Son Dakika


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