Bahri Dinar İkinci Yılında Anıldı

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve kentin turizm elçisi Bahri Dinar, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Dinar için Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni gerçekleştirildi.

Burada Dinar için dua edildi, kabrine çiçek bırakıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden yaptığı konuşmada, Dinar'ın Edirne'nin tanıtımına katkıda bulunduğunu ve kente çok şey kazandırdığını söyledi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez de Dinar'ın kent için çok emekleri olduğunu belirterek, rahmet diledi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak ise Dinar'ı unutmadıklarını ve hiçbir zaman unutturmayacaklarını belirtti.

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Dinar'ın kentin tanıtımı için çok çaba harcadığını ve hiçbir zaman maddi destek kabul etmediğini dile getirdi.

Belediye Meclisi kararı ile 4 Ocak 2023'te Dinar'a turizm elçisi unvanını verdiklerini ifade eden Gürkan, "Beratı verdiğimiz günü hatırlıyorum. Sevgili Bahri'mizin hayatında en mutlu olduğu günlerden biriydi. Mekanı cennet olsun. Sevgili eşine bir şey söylemek istiyorum, hepimiz vakti geldiğinde öbür dünyaya göçeceğiz. Şundan emin olun sevgili Bahri'nin sizin eşinizin, ailenizin direğinin ismi hep Edirne'de sevgi ve saygıyla yaşayacak." dedi.

Dinar'ın arkadaşları şekerlemeci Arif Meriç, tava ciğer ustası Kemal İmrak, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve Derneğin Genel Sekreteri Recep Dural da birer konuşma yaptı.

Törene siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dinar ailesi ve yakınları katıldı.

Bahri Dinar kimdir?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1961'de doğan Bahri Dinar, gençlik yıllarında İstanbul ve Türkiye'nin güneyindeki turizm tesislerinde çalışarak deneyim kazandı. 1990'dan itibaren Edirne'deki ciğer dükkanlarında görev yapan Dinar, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneğini kurarak uzun yıllar başkanlığını yürüttü.

Katıldığı televizyon programları, uluslararası fuarlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle kentin tanıtımına sağladığı üstün katkılar dolayısıyla Edirne Belediye Meclisi tarafından Dinar'a vefatından 1,5 ay önce "Edirne Turizm Elçisi" payesi verildi.

Ömrünü Edirne'nin ve meşhur tava ciğerinin dünya çapında tanınmasına adayan Dinar, 19 Nisan 2024'te geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat etti.