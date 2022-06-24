Bakan Çavuşoğlu, Arslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya ziyareti çerçevesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Arslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti. Burada Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman'dan bilgiler alan Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Arslantepe Höyüğü'nün 8 bin yıl öncesine dayanan tarihi ile önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi. Höyükte devlet geleneğinin ve bürokrasinin kalıntılarına rastlanıldığını anımsatan Çavuşoğlu, "Böyle bir tarihi eseri UNESCO Dünya Miras Kültür kaydına geçirmek istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da çalışmaları oldu. Yerel yönetimler ve tüm yetkililerle beraber" dedi.

Höyük alanında uzun zamandır devam eden kazı çalışmalarının bulunduğunu ve 2020 yılında Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alındığını belirten Çavuşoğlu, " Türkiye'de şu anda farklı alanda yapılan çalışmalar var, başvurular var. İnşallah onlarında resmi kayıtları gerçekleşir. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak UNESCO daimi temsilcimiz ve bakanlığımızda ilgili dairemizle birlikte Kültür Bakanlığımızın bu çalışmalarına güçlü destek veriyoruz. Böylesine tarihi bir eseri Arslantepe Höyüğü'nün bakanlığım döneminde kaydettirilmesi benim için ayrı bir gurur vesilesidir" ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın ve Arslantepe Höyüğü'nün tanıtılması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tüm dünyadaki temsilcilerimize talimatımız açıktır. Arkadaşlarımız seve seve Türkiye'mizin her bir bölgesini ve Türkiye'nin tüm değerlerini tanıtıyorlar. Malatya Arslantepe Höyüğünün tanıtılması konusunda da çalışmalar yapıyorlar ve bunları devam ettireceğiz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'ni de gezerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bilgiler aldı.

Öte yandan, kent merkezinde bir süre esnafı da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'na ilgi büyüktü. Atatürk Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

(Erdal Akbuğa - Hatice Yetmen - İHA)