Bakan Ersoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Bakan Ersoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Bakan Ersoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin milli egemenlik ile birlik ve beraberliğin en güçlü teminatlarından biri olduğunu vurguladı. Ersoy, Cumhuriyeti korumanın, yaşatmanın ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Mesajında Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasından Cumhuriyetin ilanına uzanan tarihi sürece değinen Ersoy, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade etti. Kültürel mirasın korunması ve kültür sanatın toplumun her kesimiyle buluşturulması için yürüttükleri çalışmalara da dikkat çeken Ersoy, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Ersoy, mesajının ilk bölümünde Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Bir asrı aşkın süre önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, her türlü yokluk ve zorluğa rağmen işgal güçlerine karşı kahramanca savaşmış; bu destansı mücadele, 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zafer, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Bugün bizler, Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz."

"Bu büyük mirası korumak hepimizin ortak sorumluluğudur"

Cumhuriyetin milli egemenlik, birlik ve beraberlik açısından taşıdığı öneme işaret eden Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; milli egemenliğimiz ile birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatlarından biridir. Bu büyük mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kültürel miras ve güçlü gelecek vurgusu

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarını Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ilişkin hedefler doğrultusunda sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürel mirasımızı korumak, kültür ve sanatı toplumumuzun her kesimiyle buluşturmak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz."

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri anan Ersoy, gazilere şükranlarını sundu. Bakan Ersoy, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm BakanıCumhuriyet BayramıMehmet Nuri ErsoyKültür SanatSon Dakika

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