Bakan Ersoy: 'Depremlerde 5 Binden Fazla Kültür Varlığı Zarar Gördü'

Kültür Sanat

1)BAKAN ERSOY : 'DEPREMLERDE 5 BİNDEN FAZLA KÜLTÜR VARLIĞI ZARAR GÖRDÜ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililer ile bir araya gelen Bakar Ersoy, 2'nci yıl dönümünde depremlerde 53 bin 537 kişiyi kaybetmenin derin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin ardından acıları azaltmak adına herkesin yan yana durduğunu ve hükümetin de yaraların sarılması için çabaladığını ifade etti. Depremzedeleri asla ihmal etmediklerini ve yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Depremzedeler için ne yapılması gerekiyorsa gereken adımları atma gayreti içinde olduk. Bir an olsun dahi sizleri yalnız bırakmadık. Malatyalı kardeşlerimizi asla kaderlerine terk etmedik. Kalıcı konutların hızlı bir şekilde yapılıp, halkımıza teslim edilmesi en önemli çalışmaların başında geliyordu" dedi.

Depremin etkilediği 11 ilde 377 vakıf kültür varlığının restorasyon çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Ersoy, "Ayrıca 11 ilimizde toplam 5 binden fazla kültür varlığının zarar gördüğü tespit edildi. Çok hızlı bir şekilde bu tescilli eserlerin restorasyonunu gerçekleştirmek için de çalışma başlattık. Çadır ve konteyner kentlerde kütüphaneler oluşturduk. 250 personelimiz rehabilitasyon çalışmaları kapsamında binlerce vatandaşımız ile buluştu. Malatya'da 6 konteyner kütüphane kurduk. Deprem bölgesinde 2 yıl içerisinde 15 yeni halk kütüphanesini hizmete açtık. Ayrıca 36 kütüphanemizin yeni bina yapımı restorasyon veya büyük onarım yolu ile bölgeye kazandırma çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.