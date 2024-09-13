Bakan Ersoy, Restorasyonu Tamamlanan Camiyi Açtı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bakan Ersoy, Restorasyonu Tamamlanan Camiyi Açtı

Bakan Ersoy, Gaziantep'te yenilenen Alaüddevle Cami'nin açılışını yaparak restorasyon projelerini duyurdu.

13.09.2024 20:49
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Bakan Ersoy, restorasyonu tamamlanan caminin açılışını yaptı

Bakan Ersoy: "Depremde hasar alan yapılardaki restorasyon çalışmaları bitecek ve 2025 yılında hepsini ihya etmiş olacağız"

Bakan Ersoy, Pekmez ve Sabun Hanı açılışını da yaptı

GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te depremde ağır hasar aldıktan sonra restore edilen tarihi Alaüddevle Cami açılışını yaparak Cuma namazı kıldı. Bakan Ersoy daha sonrasında ise Sabun ve Pekmez Hanı açılışını gerçekleştirdi.

Bir dizi program ve açılış için Gaziantep'te bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra tekrar restore edilen ve tarihi 1048 yılına dayanan Alaüddevle Cami açılışına katıldı.

"2025 yılında hepsini ihya etmiş olacağız"

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, "Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından 11 ana deprem bölgemiz vardı ama 17 şehir ve bazı ilçelerde yıkım olmuştu. Şu anda kültür varlıklarımızın tamamında şantiyeler kuruldu. Hızlı şekilde restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2025 yılında hepsini ihya etmiş olacağız. Bu camimiz de depremde ciddi hasar almıştı. Bakanlık olarak hızlıca burayı restore ettik, minaremizin taşlarını onardık, onu da yapacağız. Eskiyle yarışır şekilde ayağa kalktı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bakan Ersoy ve beraberindeki kent protokolü cami açılışını yaptı. Bakan Ersoy daha sonrasında camide cuma namazına eda etti.

Bakan ve beraberdeki heyet daha sonrasında ise Sabun ve Pekmez Hanı açılışını da gerçekleştirerek han'da incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, Restorasyonu Tamamlanan Camiyi Açtı - Son Dakika

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