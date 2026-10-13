Bakan Ersoy ve İtalya Kültür Bakanı Giuli Pamukkale'de kültürel mirası değerlendirdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy ve İtalya Kültür Bakanı Giuli Pamukkale'de kültürel mirası değerlendirdi

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Bakan Ersoy ve İtalya Kültür Bakanı Giuli Pamukkale\'de kültürel mirası değerlendirdi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile Pamukkale'de heyetler arası görüşme yaptı. Görüşmede ortak kültürel miras çalışmaları değerlendirildi; Ersoy, Hierapolis'teki 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile Pamukkale'de bir araya gelerek iki ülkenin kültürel miras alanındaki ortak çalışmalarını değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pamukkale'de İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin kültürel miras alanındaki ortak çalışmaları değerlendirildi.

Görüşmede Bakan Giuli'nin yanı sıra İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nail Uyar ve ilgili birimlerin temsilcileri yer aldı.

Ersoy, görüşmenin ardından Hierapolis Antik Kenti'nde düzenlenen 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bakan Ersoy ve İtalya Kültür Bakanı Giuli Pamukkale'de kültürel mirası değerlendirdi - Son Dakika
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