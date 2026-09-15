Bakan Güler: "Türkiye’nin gücü Azerbaycan’ın gücü, Azerbaycan’ın gücü de Türkiye’nin gücüdür"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "108 yıl sonra şartlar ve imkanlar değişse de aynı kardeşlik ruhu iki kardeş ordunun gelecek birliği içerisinde geleceğe yürümesiyle yaşatılmaktadır. Bu yüzden diyoruz ki Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür" dedi.

Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Milli Kuvvetleri'nin 15 Eylül 1918'de Bakü'nün kurtuluşu uğruna verdiği mücadelede şehit düşenler, Ankara'da düzenlenen programla anıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı'nda (TADİV) tarafından 'Bir Millet İki Devlet: 1918'de Kanla Mühürlenen Kardeşlik' temasıyla düzenlenen program, Kafkas İslam Ordusu Anıtı'nın açılışıyla başladı. Programa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev, TADİV Başkanı Aygün Attar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Kahramanlarımız, Türkiye'yle Azerbaycan arasındaki ezeli kardeşliğe bir miras bırakmışlardır"

İslam Ordusu Anıtı'nı açmaktan büyük gurur duyduğunu vurgulayan Bakan Güler, "Bu anıt bizlere 108 yıl önce ortaya konulan büyük bir kardeşliği, fedakarlığı ve dayanışmayı bir kez daha hatırlatmaktadır. 1918 yılında Azerbaycan'ın istiklali ve Bakü'nün kurtuluşu için Anadolu'nun evlatları can kardeşlerinin yardım çağrısına kayıtsız kalmamış, onların vatanını, kendi vatanları bilerek Kafkas İslam Ordusu'nun şanlı sancağı altında Azerbaycan'ın birlik ve bütünlüğü için mücadeleye koşmuşlardır. Bu uğurda toprağa düşen kahramanlarımız ise Türkiye'yle Azerbaycan arasındaki ezeli kardeşliğe nesiller boyunca yaşayacak mukaddes bir miras bırakmışlardır. Bugün açtığımız bu anıtın da onların aziz hatıralarını yaşatacağına ortak tarihimizin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağına ve Türkiye ile Azerbaycan birlikteliğinin ebedi nişanelerinden birisi olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Güler, Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman mensupları ile Türkiye ve Azerbaycan'ın istiklali uğruna mücadele eden şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı. Bakan Güler, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin daim olması temennisinde bulundu.

Anıt alanındaki programın ardından Şuşa Kongre Salonu'na geçildi ve saygı duruşunda bulunulması, Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla program konuşmalar ile devam etti.

Bakan Güler, 15 Eylül 1918'de Bakü'nün kurtarılmasının yalnızca bir şehrin işgalden kurtarılması değil, Azerbaycan'ın egemenliğinin güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün tesis edilmesi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kafkas İslam Ordusu ile Azerbaycan milli kuvvetlerinin omuz omuza verdiği mücadeleye dikkat çeken Güler, 1132 Türk askeri ile Azerbaycanlı şehitleri rahmet ve minnetle andı.

"Bu zafer bütün Türk dünyası için büyük bir gurur kaynağıdır"

Güler, 1918'de yazılan bu destanın ruhunun bugün de aynı heyecanla yaşamaya devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik köklü ve ortak geçmişimizin mirasıyla bugünümüzü anlamlandırırken aynı zamanda gelecekteki birlikteliğimizin de en sağlam temelini oluşturmaktadır. Bu bağ kökü mazide olan Kafkas İslam Ordusundan Tek Vatan Muharebesi'ne kadar verilen mücadelelerden süzülüp gelen gönülden gönüle kurulmuş ezeli ve ebedi bir kardeşliktir. Nitekim 1918'de Anadolu'nun evlatları Azerbaycanlı kardeşleriyle birlikte Bakü'nün kurtuluşu için nasıl omuz omuza mücadele etmişse bir asır sonra Azerbaycan öz toprağı Karabağ'ı işgalden kurtarmak için harekete geçtiğinde Türk milletinin kalbi de can gardaşlarıyla birlikte atmıştır. Şanlı Azerbaycan ordusunun yüreği yurt aşkıyla çarpan kahraman askerleri yaklaşık 30 yıl işgal altında kalan Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturmak üzere harekete geçmiş 44 gün boyunca büyük bir azim disiplin ve kararlılıkla destansı bir mücadele ortaya koymuşlardır. Bu büyük zafer büyük askeri mücadelenin yanında uzun yıllar boyunca hakkından vazgeçmeyen vatanına kavuşacağı güne olan inancını kaybetmeyen Azerbaycan halkının sabrının iradesinin ve kararlılığının da neticesidir. Ne mutlu ki bugün Şuşa'da, Hankendi'de ve Karabağ'ın tamamında üç renkli şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanmaktadır. Bu zafer Azerbaycan için olduğu kadar bütün Türk dünyası için de büyük bir gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür"

Aynı coğrafya, kültür, değerlerin ve ortak bir geleceğin parçası olunduğunu dile getiren Bakan Güler, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde ilişkilerimiz, tarihimizin en güçlü dönemlerinden birini yaşamakta stratejik ortaklığımız hemen her alanda gelişmektedir. Özellikle savunma ve güvenlik alanında ulaştığımız bu mümtaz seviye birbirimize olan sarsılmaz güvenimiz ve geniş kapsamlı dayanışmamızın en somut göstergelerinden biridir. Silahlı Kuvvetlerimiz karşılıklı personel eğitimlerinden müşterek ve çok uluslu tatbikatlara askeri tecrübe paylaşımından mayın temizleme çalışmalarına savunma sanayii projelerinden teknoloji ve kabiliyet geliştirmeye kadar çok geniş bir alanda müşterek faaliyetler icra etmektedirler. Türk ve Azerbaycan orduları arasındaki birlikte çalışabilirliğin, koordinasyonun ve karşılıklı güvenin sürekli geliştirilmesi, iki ülkenin savunma kapasitesi kadar Kafkasya'nın güvenliği açısından da stratejik önemdedir. Bugün ulaştığımız bu güçlü askeri iş birliğinin temelinde ise 1918'de Bakü'nün kurtuluşu için omuz omuza mücadele eden askerlerimizin ortaya koyduğu silah arkadaşlığı ve dayanışma ruhu bulunmaktadır. 108 yıl sonra şartlar ve imkanlar değişse de aynı kardeşlik ruhu iki kardeş ordunun gelecek birliği içerisinde geleceğe yürümesiyle yaşatılmaktadır. Bu yüzden diyoruz ki Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür" dedi.

Güler, Vatan Muharebesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin Güney Kafkasya'da barış, istikrar, kalkınma ve bölgesel iş birliği açısından tarihi bir fırsat oluşturduğunu belirtti. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın bir an önce tesis edilmesini temenni eden Bakan Güler, Türkiye'nin bölgesel istikrarı ve bölge halklarının huzur ve refahını güçlendirecek adımları desteklediğini ifade etti.

Bakan Güler, Kafkasya'nın çatışmalar yerine güven, iş birliği, kalkınma ve refaha ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının yeni dönemin önemli güvencelerinden biri olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından TADİV'in dijital koleksiyonu tanıtıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in onur konuşmasının ardından plaket takdimi gerçekleştirildi. Program, protokol üyelerinin salondan ayrılmasıyla sona erdi.