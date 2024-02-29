Bakan Yardımcısı Mumcu: "Türkiye ve Hollanda'nın dostluğunun daha da güçlenmesini diliyoruz"
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Hollanda Kültür İşleri Büyükelçisi Dewi van de Weerd, Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması 100. Yılı Etkinlikleri Açılış konserine ilişkin açıklamalar gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Mumcu, "Türkiye ve Hollanda'nın dostluğunun daha da güçlenmesini diliyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, 'Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması 100. Yılı Etkinlikleri' çerçevesinde, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve Hollanda Kültürel İşbirliği Büyükelçisi Dewi van de Weerd ile bir araya geldi.
CSO Ada Ankara'da konuşan Büyükelçi Wijnands, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun en güçlü simgesinin lale olduğunu söyledi. Wijnands, lalenin yüzyıllar önce Osmanlı İmparatorluğu'ndan Hollanda'ya geldiğini belirterek günümüzde lalenin Hollanda ulusal simgesine dönüştüğünü kaydetti.
Kültürel İşbirliği Büyükelçisi Weerd ise Osmanlı İmparatorluğu'nun, 1612'de Hollanda Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlet olduğunu dile getirdi. 1923 yılında ise Hollanda'nın, Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke olduğunu sözlerine ekleyen Weerd, 1924 yılında resmi bir Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasıyla iki ülkenin dostluğunun taçlandırıldığını kaydetti.
"Türkiye ve Hollanda'nın dostluğunun daha da güçlenmesini diliyoruz"
Bakan Yardımcısı Mumcu ise yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ilanından sonra Hollanda ile akdedilen ilk anlaşmanın 1924 yılında imzalanan ve 100. yılı olan Dostluk Anlaşması olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılını onurlandırmak ve bu tarihi kilometre taşını kutlamak amacıyla her iki ülkede konserler, sergiler, film gösterimi gibi çeşitli etkinlikler planlandı ve hayata geçiyor. 100 yıl önce imzalanan dostluk anlaşmasının gururla kutlanacağı bu yılda bu önemli anlaşmayı onurlandırmak için yapacağımız etkinliklerimize bu akşamki Sinfonia Rotterdam Orkestrasının, soprano Aylin Sezer ve piyanist Emir İlgen'in yer alacağı ortak açılış konserimiz ile start veriyoruz. Düzenlenecek bütün etkinlikler, Türkiye ve Hollanda arasındaki uzun süreli dostluğu ve işbirliğini vurgulamanın yanı sıra, geleceğe yönelik yeni ortaklıkların ve projelerin temelini oluşturmayı hedeflemektedir. Kültürel etkinlikler, sanat sergileri ve daha birçok etkinlik, bu özel yıl boyunca her iki ülkenin halklarını bir araya getirecek ve dostluğu daha da pekiştirecektir. Bu anlamlı dönemde, Türkiye ve Hollanda'nın dostluğunun ve işbirliğinin daha da güçlenmesini diliyoruz. Türkiye-Hollanda ilişkilerinin gelecek yüzyıllarda da aynı sıcaklıkla devam etmesini umuyoruz. Köklü bir ortak geçmişe sahip olan ve kendi bölgelerinde söz sahibi olan bu iki dost ve kardeş ülkenin, bundan sonra da aynı samimiyet ve çalışkanlıkla karşılıklı işbirliği şeklinde tesis edilecek yeni projelerde birlikte çalışarak daha da güçleneceği konusunda inancım tamdır" şeklinde konuştu.
İlk kez Türkiye'ye gelen Sinfonia Rotterdam, 'Türkiye-Hollanda 100. Dostluk Yılı'nda, Mozart'ın ünlü opera aryalarının da yer aldığı Mozart ve Chopin eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı CSO Ada Ankara'da seslendirdi.
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