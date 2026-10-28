Bakanlık solisti Tüzün, Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan repertuvarla konser veriyor - Son Dakika
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Bakanlık solisti Tüzün, Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan repertuvarla konser veriyor

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Bakanlık solisti Tüzün, Orta Asya\'dan Balkanlar\'a uzanan repertuvarla konser veriyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu solisti Feryal Başel Tüzün, 2002'de katıldığı toplulukla Kazakça, Özbekçe, Kırgızca gibi lehçelerde ezgiler seslendiriyor. Tüzün, Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan repertuvarla konserler vererek ortak mirası yaşatıyor.

ANKARA'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu solisti Feryal Başel Tüzün, Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait ezgileri seslendirerek ortak kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Koro Bölümü'nde eğitim alan ve 7 yıl şan eğitimi gören Feryal Başel Tüzün, 2002 yılında katıldığı toplulukla Türk dünyasının farklı lehçelerinde eserler seslendirebiliyor. Kazakça, Özbekçe, Kırgızca, Türkmence, Uygurca ve Tatarca başta olmak üzere farklı lehçelerde ezgileri seslendiren Tüzün, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Sibirya'dan Irak Türkmenlerinin yaşadığı coğrafyaya uzanan geniş bir repertuvarla sahne alıyor. Kazakistan, Özbekistan ve Karakalpakistan başta olmak üzere farklı coğrafyalarda konserler veren Tüzün, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

'AYNI AİLENİN FARKLI COĞRAFYALARDAKİ ÇOCUKLARIYIZ'

Türk dünyası müzikleriyle tanıştığında bu alana uzak olduğunu anlatan Tüzün, "Bizler aynı ailenin, aynı annenin farklı coğrafyalardaki çocuklarıyız. Çok fazla ortak kültürümüz var. Bunun müziklerde de yansıması var. Birazcık kulak kabartırsak anlarız. Biz Türkçenin bütün lehçelerinde söylüyoruz. Ben hep Orta Asya diyorum ama sadece cumhuriyetlerden bahsetmiyoruz. Rusya Federasyonu içerisindeki farklı farklı Türk coğrafyalarından da bahsedebiliriz. 5 cumhuriyetimizin dışında Tuva, Altay, Hakas, Tataristan, Başkurdistan. Biraz doğuya doğru gidersek Çin, Uygur bölgesi, Balkanlar elbette. Yanı sıra bizim Türkmeneli dediğimiz Kerkük, Musul, Erbil çevresi. Geniş kadim coğrafyamızın bütün müzikleri ve bütün lehçelerinde, konserlerde sayısız şarkılar ve türküler söylüyoruz" dedi.

'KÜLTÜREL BİRLİKLER KALPTEN KALBE GİDER'

Müziğin kültürel ortaklığın tam ortasında olduğunu söyleyen Tüzün, "Ekonomik birlikler ve siyasal birlikler belki zaman alır. Gerçekten onun için diplomatların çalışması gerekir. ve bu birazcık ülkelerin çıkarları doğrultusunda gelişir. Ama kültürel birlikler kalpten kalbe gider. İşte o nedenle bizim kurduğumuz bağ o kadar direkt ve hızlı ki. Ben o coğrafyalara gittiğimde; mesela Özbekistan'da, Özbekçe koşuklar söylediğimiz zaman, onlar beni çok zevkle dinlediler. Onlar kadar iyi miydim? Elbette değildim. Ama bir Anadolu Türkü olarak onların eserlerini seslendiriyor olmak ve bu ülkede Anadolu topraklarında o parçalarla konserler veriyor olmak o coğrafyalar için çok değerli. Çünkü bizler onların dünyaya açılan kapılarıyız. O nedenle de bunun önemini bilerek, hissederek devam etmemiz gerekir. Tam da bizim topluluğumuzun misyonu budur. ve ben bundan dolayı da çok mutlu hissediyorum. Hem topluluğumla hem de bakanlığımızla bize destek verdikleri için gurur duyuyorum" diye konuştu.

'KONSERLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu'nun sanat yönetmeni Cem Gürdal, "Dünyada Türkçe konuşulan bütün coğrafyaların müziklerini, danslarını derliyor, notaya alıyor, uygun olanlarını sahnelemeye çalışıyoruz. Türkçe'nin bütün lehçelerinin, bütün ağızlarının, dünyadaki toplulukların sesi olmaya çalışıyoruz. Her zaman yoğun oluyor ama bugünlerde Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olduğu için ve bütün Türk Cumhuriyetleri'nin de liderleri Ankara'da toplanacağı için hemen her gün Ankara'da bir etkinliğimiz var. Önümüzdeki 28, 29 ve 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve farklı yerlerde bu zirveyle ilgili konserlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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