Balıkesir'de Çiftçiler Geleneksel Yağmur Duasına Çıktı

Balıkesir'de çiftçiler yağmur duasına çıktı

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geleneksel çiftçi hayırları başladı. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Ağaçık köyündeki hayır yüzlerce vatandaşı buluştururken, yağmur duası yapıldı.

Burhaniye yöresinde çiftçi hayırları başlarken, kurak geçen kışın ardından tedirgin olan çiftçiler yağmur duasına başladı. Ağacık köyünde muhtar Hasan Dayı'nın öncülüğünde bir araya gelen köylüler geleneksel çiftçi hayrını yaparken, yüzlerce insana pilav ve ayran ikramı yaptı. Köylü kadınların hazırladığı pilav köylü gençler tarafından servis edildi. Camide kılınan namazın ardından köy meydanında imam Ali Tok'un okuduğu yağmur duasına yüzlerce insan katıldı. Ağaçık hayrına Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Hayır geleneğinin çok eskilere dayandığını kaydeden Ağacık Muhtarı Hasan Dayı, " Atalarımızdan gelen bu geleneği biz devam ettiriyoruz. Köy olarak bunun için imece yapıyoruz. Köy halkımız, kimileri yağ, kimileri nohut, kimileri pirinç vermek şartıyla birleşip, her sene biz bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Ağacık halkına ve dışarda oturan köylülerimize hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hayrımız herkese hayırlı olsun" dedi. Namık Kemal Gedikoğlu ise, "Geleneksel olarak yapılan köy hayrına katıldık. Yağmur duasında bulunduk. İkramlarda bulundular ve bizde bunları kabul ettik. Hepsinden Allah, razı olsun. Her yıl gelenekse olarak yapılan bu hayırların tabana yayıldığını görüyoruz. İnsanların birbirine kaynaşması, tanışması, örf ve adetlerimizin yarınlara taşınması anlamında çok büyük katkıda bulunduğunu fark ediyorum. Bunun da giderek arttığını görmek bizi de mutlu ediyor. Tekrar bu hayra katkıda bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Allah, kabul etsin inşallah" dedi.