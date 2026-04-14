Balıkesir\'de üç gün boyunca sanat rüzgarı esecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üç gün boyunca şehirde sanat rüzgarı eseceğini belirtirken, "Balıkesir değişiyor, dönüşüyor. Bu dönüşümde sanatı görmezden gelmek, kimseye bir şey kazandırmaz. Aksine kaybettirir. Çünkü sanat, insanı insana yaklaştırır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 14-16 Nisan Dünya Sanat Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Otobüs Renklendirme" ve BAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencilerinin "Dönüşüm" adlı resim sergisine katıldı. Büyükşehir Belediyesi protokol girişinde gerçekleşen programlara Akın'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Sabancılar Iştın, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Balıkesir Ailesinin ve sanatseverlerin Dünya Sanat Günü'nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin üç gün boyunca sanatın her dalına ev sahipliği yapacağını söyledi. Akın ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesine ait otobüsü boyadı. Boyama etkinliğinin ardından Akın, BAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Dönüşüm" adlı resim sergisini gezdi.

"Şehirlerin sanata ve kültüre ihtiyacı var"

Bir şehrin sadece yollarla, köprülerle, binalarla büyüyemeyeceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "O şehrin büyüyüp nefes alması için sanata ve kültüre de ihtiyaç vardır. Biz de bu şiarla hareket ederek Balıkesir'in büyürken derinleşen bir şehir olmasını istedik. Şehrimizin ışığını tüm hemşehrilerimize gösterebilmek için Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda Güzel Sanatlar Fakültemiz, Güzel Sanatlar Lisemiz ve ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle 14-16 Nisan 2026 tarihleri arasında "Dünya Sanat Günü"nü Balıkesir genelinde kutluyoruz. Bu kapsamda; iki gün boyunca Balıkesir genelinde çok sayıda sanat, kültür ve atölye etkinliği gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Özel bir kültür atmosferi oluşturacağız"

Etkinlikler kapsamında Salih Tozan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, Çamlık Kütüphanemiz, Kazım Özalp Sokak ve Avlu Yaşam ve Kültür Merkezi'nde eş zamanlı olarak programların düzenleneceğinin bilgisini veren Akın, "Gün içinde otobüs boyama ve renklendirme çalışması; "Dünya Sanat Günü Dönüşüm" resim sergisi, iş yapım atölyesi, tiyatro workshop, akıl ve zeka oyunları atölyesi, yol üstü sahnesi, bando gösterisi, Güzel Sanatlar Fakültesi "Bir Yudum Sanat" sergisi ve workshop, BALMEK stantları ve atölyeler, Bal Çocuk Sanat Atölyesi ve sokak müziği konseri Balıkesir Ailemin hizmetinde olacak. Çarşamba günü Salih Tozan Kültür Merkezimizin önünde kısa film gösterimi, Türk müziği ve Batı müziği konserleri, resim workshop, serbest resim çalışması, Güzel Sanatlar Lisesi sergisi, 30 metrelik kumaş boyama çalışması, workshop, akıl ve zeka oyunları atölyesi, tiyatro workshop, yol üstü sahnesi, bando gösterisi, Güzel Sanatlar Fakültesi "Bir Yudum Sanat" sergisi ve workshop; Cumhuriyet Meydanımızda BALMEK stantları ve atölyeler, Bal Çocuk sanat atölyesi, sokak müziği konserleri, Güzel Sanatlar Lisesi stantları; Çamlık Kütüphanemizde Mehmet Mengü Hocamızın gerçekleştireceği "Çağdaş Sanat Tarihi" söyleşisi; Gün boyu açık hava sanat sokağına dönüşecek olan Kazım Özalp Sokak'ta Güzel Sanatlar Fakültesi sergi ve atölye çalışmalarıyla Hakan Okay Hocamızın müzik konseri tüm gün, hemşehrilerimizin estetik zevkine hitap edecek. Kırımlı Konağı'nda gerçekleştirilecek olan saksafonla balkon konseriyle çok özel bir kültür atmosferi oluşturacağız. Avlu Yaşam ve Kültür Merkezimizdeki MOD 10 Dünya Sanat Günü Konseri'yle layık olduğu biçimde noktalayacağız" ifadelerini kullandı.

"Balıkesir değişiyor, dönüşüyor"

Kuvayımilliye ruhuyla yoğrulan Balıkesir'in her köşesinde ayrı bir hikaye olduğunu dile getiren Akın, " Biz, bu hikayeleri artık herkese göstermek istiyoruz. Balıkesir değişiyor, dönüşüyor. Bu dönüşümde sanatı görmezden gelmek, kimseye bir şey kazandırmaz. Aksine kaybettirir. Çünkü sanat, insanı insana yaklaştırır. Tüm Balıkesir Ailemin ve sanatseverlerin Dünya Sanat Günü'nü kutluyorum" dedi. - BALIKESİR