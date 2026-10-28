Balıkesir Sındırgı'da Ulus Dağı ormanları sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi - Son Dakika
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Balıkesir Sındırgı'da Ulus Dağı ormanları sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi

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Balıkesir Sındırgı\'da Ulus Dağı ormanları sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 metre rakımlı Ulus Dağı ve çevresi, sonbaharın sarı, kızıl ve yeşil tonlarına büründü. Çam, meşe ve çınar ağaçlarının renklendirdiği alanlar, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek isteyenler için havadan görüntülendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 metre rakımlı Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharın sarı, kızıl ve yeşil tonlarıyla renklendi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerdeki ağaçların yaprakları renk değiştirirken çam, meşe ve çınar ağaçlarının oluşturduğu manzaralar dikkati çekti.

Doğal güzellikleri ve ormanlık alanlarıyla öne çıkan Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharda doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere farklı manzaralar sunuyor.

Sonbaharın renklerini yansıtan Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
Toros DağlarıKültür SanatBalıkesirSındırgıTurizmYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı'da Ulus Dağı ormanları sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi - Son Dakika
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