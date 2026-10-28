Balıkesir Sındırgı\'da Ulus Dağı ormanları sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 metre rakımlı Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharın sarı, kızıl ve yeşil tonlarıyla renklendi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerdeki ağaçların yaprakları renk değiştirirken çam, meşe ve çınar ağaçlarının oluşturduğu manzaralar dikkati çekti.

Doğal güzellikleri ve ormanlık alanlarıyla öne çıkan Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharda doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere farklı manzaralar sunuyor.

Sonbaharın renklerini yansıtan Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlık alanlar havadan görüntülendi.