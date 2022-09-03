Balıklıgöl turist akınına uğradı - Son Dakika
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Balıklıgöl turist akınına uğradı

03.09.2022 17:30

Balıklıgöl turist akınına uğradıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın en önemli tarihi ve turistik mekanlarından olan Balıklıgöl, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Balıklıgöl turist akınına uğradı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın en önemli tarihi ve turistik mekanlarından olan Balıklıgöl, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, peygamberler şehrindeki manevi mekanlara akın etti. Şanlıurfa'ya özellikle Doğu, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden gelen yerli turistler de Dergah ve Balıklıgöl'ü mesken tuttu. Ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan Balıklıgöl'e büyük ilgi gösterdi. Balıklıgöl kenarındaki satıcılardan balık yemi alan vatandaşlar, balıkları besledi. Vatandaşlar, balıkları besledikten sonra telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Hollanda'dan Şanlıurfa'ya gezmeye gelen turistlerden Kılavuz Maksiyelez, "Şanlıurfa'nız bizim Urfa'mızdır. Biz Süryanicede Urhay diyoruz. Eskiden burada Süryaniler de yaşamış. Biz Almanya, Hollanda ve İspanya'dan buraları görmeye geldik. 53 kişi geldik. Burası çok güzel. Görmeyenlere tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

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