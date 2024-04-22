Kültür Sanat

Bartın'da 23 Nisan coşkusu erken başladı

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı provalarda küçük seymenler attığı naralarla ortalığı inletti

Ortaokul öğrencilerinin darbuka şovu izleyenlerden alkış aldı

BARTIN - 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları nedeniyle hazırlıkların tamamlandığı Bartın'da tören alanında yapılan provalar, Bartınlıların bir gün öncesinde bayram coşkusunu yaşamasına neden oldu.

Öğrencilerin hazırladığı birbirinden ilginç gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı

23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle Bartın'ın cadde ve sokakları Türk Bayrakları ile donatılarak, bayram hazırlıkları tamamlandı. Cumhuriyet meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programı nedeniyle bugün meydana gelen öğretmen ve öğrenciler, Bartın Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan koordinesinde son provaları yaptı. Öğrencileri, bayrak ve flamalarla öğrencilerini gören meydandaki insanlar ise bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sırayla sahne alan öğrenciler, çeşitli gösteri ve danslarını sergiledi. Alana gelen bazı öğrencilerin velileri de çocuklarını ve sergiledikleri gösterileri cep telefonları ile kaydetti. İlk ve ortaokul öğrencileri ise birbirinden ilginç gösteri ve danslar sergileyerek, izleyen arkadaşları, öğretmenleri ve seyircileri coşturdu.

Küçük Seymenler naralarla alanı inletti

Ankara Seymenlerinin kıyafetleri ile sahneye çıkan ve Ankara oyun havalarında dans eden Atatürk İlköğretim okulu öğrencileri, sergiledikleri figürlerle, arkadaşlarının ve seyircilerin alkışını aldı. Başarılı bir performans sergileyen küçük Seymenler, gösteri sonunda ise naralar atarak, alanı inletti.

Ortaokul öğrencilerinden darbuka şov

Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencilerinden oluşan orkestra ise darbuka şov yaptı. Darbukanın yanı sıra, davul, def, zil ve flüt gibi aletler kullanan öğrencilerin gösterisi de alandakilere keyifli anlar yaşattı. Alandakileri vurmalı ve üflemeli çalgılarla mini konser veren öğrenciler de izleyenlerin beğenisini topladı.

Kimi öğrencilerin şiirler okuduğu, kimi öğrencilerin ile gitar ile şarkılar çalıp, söylediği programda, öğrenciler oynadıkları halk oyunları ile marifetlerini sergiledi.

Prova esnasında ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki hazırlıklar da tamamlandı. Bartın belediyesi tarafından Türk Bayraklarının asıldığı meydanda, platformun da kuruluş işlemi tamamlandı.