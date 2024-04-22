Bartın'da 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bartın'da 23 Nisan Coşkusu

Bartın\'da 23 Nisan Coşkusu

Bartın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için yapılan provalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Küçük seymenlerin naralarıyla coşan öğrenciler, alkış aldı.

22.04.2024 18:42  Güncelleme: 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da 23 Nisan coşkusu erken başladı

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı provalarda küçük seymenler attığı naralarla ortalığı inletti

Ortaokul öğrencilerinin darbuka şovu izleyenlerden alkış aldı

BARTIN - 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları nedeniyle hazırlıkların tamamlandığı Bartın'da tören alanında yapılan provalar, Bartınlıların bir gün öncesinde bayram coşkusunu yaşamasına neden oldu.

Öğrencilerin hazırladığı birbirinden ilginç gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı

23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle Bartın'ın cadde ve sokakları Türk Bayrakları ile donatılarak, bayram hazırlıkları tamamlandı. Cumhuriyet meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programı nedeniyle bugün meydana gelen öğretmen ve öğrenciler, Bartın Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan koordinesinde son provaları yaptı. Öğrencileri, bayrak ve flamalarla öğrencilerini gören meydandaki insanlar ise bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sırayla sahne alan öğrenciler, çeşitli gösteri ve danslarını sergiledi. Alana gelen bazı öğrencilerin velileri de çocuklarını ve sergiledikleri gösterileri cep telefonları ile kaydetti. İlk ve ortaokul öğrencileri ise birbirinden ilginç gösteri ve danslar sergileyerek, izleyen arkadaşları, öğretmenleri ve seyircileri coşturdu.

Küçük Seymenler naralarla alanı inletti

Ankara Seymenlerinin kıyafetleri ile sahneye çıkan ve Ankara oyun havalarında dans eden Atatürk İlköğretim okulu öğrencileri, sergiledikleri figürlerle, arkadaşlarının ve seyircilerin alkışını aldı. Başarılı bir performans sergileyen küçük Seymenler, gösteri sonunda ise naralar atarak, alanı inletti.

Ortaokul öğrencilerinden darbuka şov

Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencilerinden oluşan orkestra ise darbuka şov yaptı. Darbukanın yanı sıra, davul, def, zil ve flüt gibi aletler kullanan öğrencilerin gösterisi de alandakilere keyifli anlar yaşattı. Alandakileri vurmalı ve üflemeli çalgılarla mini konser veren öğrenciler de izleyenlerin beğenisini topladı.

Kimi öğrencilerin şiirler okuduğu, kimi öğrencilerin ile gitar ile şarkılar çalıp, söylediği programda, öğrenciler oynadıkları halk oyunları ile marifetlerini sergiledi.

Prova esnasında ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki hazırlıklar da tamamlandı. Bartın belediyesi tarafından Türk Bayraklarının asıldığı meydanda, platformun da kuruluş işlemi tamamlandı.

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Bartın, Çocuk, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bartın'da 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
14:30 29 yaşındaki TikTok yıldızı hayatını kaybetti 29 yaşındaki TikTok yıldızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:42:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement