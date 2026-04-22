Başkan Sekmen; "Onlar gözümüzün nuru, geleceğimizin umudu"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında temsili olarak koltuğunu Yıldızkent Ortaokulu öğrencisi Mahmut Alp Sarıca bırakan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Gözümüzün nuru, geleceğimizin umudu çocuklarımıza makamımızı teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, başkanlık makamını Yıldızkent İlkokulu öğrencisi Mahmut Alp Sarıca'ya emanet ettiğini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Onlar bizim en kıymetli hazinemiz, yarınlarımızın güvencesi. Aziz milletimizin köklü tarihinden aldığı ilhamla, geleceğe yürüyen bu aziz şehirde gözümüzün nuru çocuklarımız sadece birer misafir değil; bu toprakların asıl sahibidir, yarınlarımızın mimarıdır. Mahmut Alp evladımızın gözlerinde gördüğümüz azim, yüreğinde hissettiğimiz sorumluluk ve ifade ettiği düşüncelerdeki olgunluk; bizlere gösteriyor ki bu milletin istikbali emin ellerdedir. Bu vesileyle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ERZURUM