Başkan Ünlüce, Karacahisar Kalesi kazılarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Ünlüce, Karacahisar Kalesi kazılarını yerinde inceledi

Başkan Ünlüce, Karacahisar Kalesi kazılarını yerinde inceledi
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı'ndaki Karacahisar Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek kazı ekibinden bilgi aldı. Ünlüce, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak kentin turizm potansiyeline kazandırılmasının önem taşıdığını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Osmanlı tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Karacahisar Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, kazı ekibinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan Karacahisar Kalesi kazı alanını ziyaret eden Başkan Ayşe Ünlüce'ye, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Sercan Kara ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gamze Bulut Tüzüntürk eşlik etti.

Başkan Ünlüce, Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar ile bir araya gelerek kazı çalışmaları, ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar ve alanın Eskişehir'in kültür turizmine kazandırılması konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ünlüce, kazı alanını da dolaşarak gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıları ve arkeolojik buluntuları yakından inceledi.

Başkan Ünlüce, Eskişehir'in tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra bu değerlerin kentin turizm potansiyeline kazandırılmasının da büyük önem taşıdığını belirterek, Karacahisar Kalesi'nde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğinde, Eskişehir Valiliği'nin katkılarıyla sürdürülen Karacahisar Kalesi kazıları, Eskişehir'in ve Osmanlı tarihinin aydınlatılması açısından büyük önem taşıyor.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın öncülüğünde başlayan kazı çalışmaları, bugün Osmanlı'nın kuruluş dönemine ilişkin çok değerli izleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Osmanlı Beyliği'nin ilk fetihlerinden birinin gerçekleştiği 1299 yılında Dursun Fakih'in Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuduğu Karacahisar Kalesi, geçmişten günümüze uzanan izleriyle Eskişehir'in kültürel mirasının önemli parçalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Karacahisar Kalesi'nde bilimsel çalışmalar, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında sürdürülüyor. Kazı çalışmalarının, alanın tarihi kimliğinin daha kapsamlı şekilde ortaya çıkarılmasına ve Eskişehir'in kültür turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Başkan Ünlüce, Karacahisar Kalesi kazılarını yerinde inceledi - Son Dakika

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