Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Hülya Koçyiğit ve Reis Çelik bir araya geldi - Son Dakika
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Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Hülya Koçyiğit ve Reis Çelik bir araya geldi

06.06.2022 18:43

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Hülya Koçyiğit ve Reis Çelik bir araya geldi Hülya Koçyiğit: "Sinema işaret ve tespit eder, yol gösterir" "Alkış seslerini duyma hayali ile büyüdüm ve okudum" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Başkent Kültür Yolu Festivali"nde...

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Hülya Koçyiğit ve Reis Çelik bir araya geldi

Hülya Koçyiğit: "Sinema işaret ve tespit eder, yol gösterir"

"Alkış seslerini duyma hayali ile büyüdüm ve okudum"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Başkent Kültür Yolu Festivali"nde Sinema Söyleşileri çerçevesinde ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit ve ödüllü yönetmen Reis Çelik, CSO Ada Ankara'da bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde Başkent Kültür Yolu Festivali Sinema Söyleşileri ünlü oyuncular ve yönetmenler ile bir araya gelerek soruları cevaplamaya devam ediyor. CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleşen "Sinemada Star Olmak" söyleşisinin moderatörü Reis Çelik soruları ile Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit'ten yıldız olmanın inceliklerini anlattı. Program sonunda iki duayen isim salonda bulunan sanatsever gençlerin sorularını yanıtladı.

"Sinema işaret ve tespit eder, yol gösterir"

Sinemanın sanat dallarını çevreleyen anlatım türüne sahip olduğunu belirten Hülya Koçyiğit, "Sinema diğer sanat dallarını içine alabiliyor. Müzik, resim, hikaye anlatma sanatını barındırıyor. Bir hikayeyi, roman olarak okuyabilirsiniz ama sinema, insana insan hikayelerini anlatan bir mecra. Bize yaşarken fark etmediğimiz ama hayatın fark etmemiz gereken yerlerini görüyoruz. Adeta insanların yüzüne tutulmuş bir ayna gibi. Sinema işaret ve tespit eder, yol gösterir. Elbette çare bulmaz. Çareyi bulacak olan izleyicidir. İzleyiciye daha önce fark etmediği olayları ve davranışları gösterir" ifadelerine yer verdi.

"Alkış seslerini duyma hayali ile büyüdüm ve okudum"

Sinemanın tiyatroya kıyasla daha fazla insana dokunduğunun altını çizen Koçyiğit, "Benim ilk aşkım tiyatroydu. Tiyatro sanatçısı olmak için eğitim gördüm. Hep sahnede olmak ve o alkış seslerini duyma hayali ile büyüdüm ve okudum. Fakat sinema çok daha geniş kitlelere bir anda ulaşabiliyor. Yıllarca Anadolu'da filmler çektik ve orada sinemanın insanlarla nasıl iletişim kurduğuna şahit olduk. Dolayısıyla iyi ki bu mesleği seçmişim diyorum" dedi.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Hülya Koçyiğit ve Reis Çelik bir araya geldi
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Hülya Koçyiğit ve Reis Çelik bir araya geldi
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Hülya Koçyiğit ve Reis Çelik bir araya geldi
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Hülya Koçyiğit ve Reis Çelik bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Hülya Koçyiğit, Reis Çelik, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Hülya Koçyiğit ve Reis Çelik bir araya geldi - Son Dakika

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