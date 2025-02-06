Başkentte Maltepe Camii\'nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Maltepe Camii'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Maltepe Camii'nde öğle namazı öncesi düzenlenen programda, cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, depremlerde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edildi.

Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde zor bir süreç yaşandığını belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığının ilk andan itibaren sahada olduğunu söyledi.

Başkanlığın deprem bölgesine desteğinin halen sürdüğünü anımsatan Baytar, "Bugün de 6 Şubat'ın unutulmadığını, orada vefat eden kardeşlerimizin, milletin sinesinde, gönlünde, dualarında, acıyı her zaman içimizde yaşadığımızın ihsası olarak bugün camilerimizde ruhlarına ithaf etmek üzere Mevlid-i Şerif ve okunan hatimlerin duası yapılacak." dedi.

Baytar, yarın Kocatepe Camii bahçesinde gelirleri deprem bölgesine gönderilecek "Hayır Çarşısı"nın açılacağını belirterek, tüm vatandaşlara davette bulundu.

Programın ardından vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.