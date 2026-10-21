Batman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı kampında gençler Hasankeyf'i keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı kampında gençler Hasankeyf'i keşfetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman\'da Gençlik ve Spor Bakanlığı kampında gençler Hasankeyf\'i keşfetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca Batman Hasankeyf'te düzenlenen kampta gençler, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceledi. Etkinlikle gençlerin tarih bilinci ve kültürel mirasa farkındalığının artırılması amaçlandı.

DÜZCE (İHA) – Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e giden gençler, bölgenin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında düzenlenen Batman Hasankeyf Kampı'nda gençler, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceledi. Kamp programı kapsamında Hasankeyf'i ziyaret eden gençler, geçmişten günümüze farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan bölgenin tarihi dokusunu keşfetti. Gerçekleştirilen etkinlikle gençlerin tarih bilincinin geliştirilmesi, kültürel mirasa yönelik farkındalıklarının artırılması ve farklı medeniyetlerin izlerini yakından tanımaları amaçlandı. Kamp boyunca tarihi ve kültürel değerlerle buluşan gençler, Hasankeyf'in geçmişine ilişkin bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Kaynak: İHA
Gençlik Ve Spor BakanlığıKültür SanatHasankeyfGençlikKültürEğitimBatmanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
10:26
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 11:58:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Batman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı kampında gençler Hasankeyf'i keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei