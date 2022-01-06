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Battalgazi'nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika

Battalgazi'nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andı

06.01.2022 15:38

Battalgazi'nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andıMALATYA Battalgazi Belediyesi'nin binlerce askerin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatının 107. yıldönümünde milli bilinci yaşatmak için Trambüs içerisinde düzenlediği tiyatro gösterisi duygu dolu anlara sahne oldu.

Battalgazi'nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andı

MALATYA Battalgazi Belediyesi'nin binlerce askerin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatının 107. yıldönümünde milli bilinci yaşatmak için Trambüs içerisinde düzenlediği tiyatro gösterisi duygu dolu anlara sahne oldu. Gösteriyi izleyen yolcular gözyaşlarına hakim olamadı.

Battalgazi Belediyesi, 1914 yılında eli silah tutan herkesin savaşa çağrıldığı, annelerin evlatlarını gözyaşları ile cepheye uğurladığı ve binlerce askerin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 107. Yıldönümünü unutmadı. Unutulmaz bir anma programına imza atan Battalgazi Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü milli bilinci yaşatmak için organize edilen "Biz Unutmadık ya Siz?" etkinliği kapsamında, trambüs içerisinde Sarıkamış destanını anlatan tiyatro gösterisi düzenledi.

Yolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Anadolu Sanat Tiyatro ekibinin Sarıkamış harekatında şehit olan Mehmetçikleri temsili olarak canlandırdığı gösteri, yolculardan büyük ilgi gördü. Sarıkamış destanında görevli bir komutan, trambüste yolculuk yapan yolculara şehit olan askerlerinin nerede olduğunu sordu. Duygu dolu anların yaşandığı gösteride şehit bir askerin harekat öncesi annesine yazdığı mektubun okunması ile birlikte yolcular gözyaşlarına hakim olamadı.

"Kahramanları unutmadık, unutmayacağız"

Tiyatro gösterisini yakından takip ederek duygu dolu anlar yaşayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, "Sarıkamış; yenilginin değil, dirilişin sembolüdür. Sizler o gün fedekarlığın, tahammülün inancın ve sevdanın olduğu kadar kahramanlığın ve kardeşliğin de destanını yazdınız. Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen ve asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Sarıkamış harekatının 107'nci yıldönümünde, başta Sarıkamış'ta şehit düşen kahramanlarımız olmak üzere, vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Battalgazi'nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andı
Battalgazi'nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andı
Battalgazi'nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andı

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Tiyatro, Silah, Milli, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Battalgazi'nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika


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