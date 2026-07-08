Dede Korkut sempozyumunda ortak bellek ve ortak gelecek vurgusu - Son Dakika
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Dede Korkut sempozyumunda ortak bellek ve ortak gelecek vurgusu

Dede Korkut sempozyumunda ortak bellek ve ortak gelecek vurgusu
08.07.2026 12:15  Güncelleme: 12:17
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30. Uluslararası Dede Korkut Şölenleri kapsamında Bayburt'ta düzenlenen sempozyum, 3 gün boyunca Dede Korkut'u bilim, kültür ve ortak medeniyet perspektifinden ele alacak.

30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında düzenlenen 'Avrasya Kültür Coğrafyasında Dede Korkut: Ortak Bellek ve Ortak Gelecek Sempozyumu', Bayburt'ta gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. 3 gün sürecek sempozyumda, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen akademisyenler Dede Korkut'u tarih, edebiyat, dil, kültür ve ortak medeniyet perspektifinden ele alacak.

Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış ve protokol konuşmalarına geçildi. Programda konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş, Dede Korkut'un yalnızca kültürel etkinliklerle değil, bilimsel yönüyle de ele alınması gerektiğini belirterek, şölenlerin bu anlayış doğrultusunda yeniden şekillendirildiğini söyledi. Dede Korkut'un Türk dünyasının ortak değeri olduğunu ifade eden Memiş, bu mirasın doğru anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise Dede Korkut hikayelerinin Türk milletinin kültürel hafızasını yansıtan önemli eserler olduğunu bildirerek, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Vali Mustafa Eldivan da Dede Korkut'un ortak tarih, ortak hafıza ve ortak geleceğin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek, bilimsel çalışmaların bu mirasın yaşatılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Eldivan, sempozyumun Türk dünyası arasındaki kültürel ve akademik iş birliğini güçlendireceğine inandığını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen de sempozyumun ortak kültürel mirasın bilimsel zeminde yeniden değerlendirilmesine katkı sunacağını ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Ramin Sadık'ın oturum başkanlığını yaptığı açılış oturumuna geçildi. Oturumda Prof. Dr. Nizami Ceferov, Doç. Dr. Murada G. Nazirli, Dr. Celal İbrahimli ve Hatayi Aleskerov bildirilerini sundu.

7-10 Temmuz tarihleri arasında devam edecek sempozyum kapsamında yurt içi ve yurt dışından bilim insanları ile araştırmacılar; Dede Korkut araştırmalarının yanı sıra dil, tarih, edebiyat, sanat, kültür, folklor, felsefe, sosyoloji, din, turizm, ticaret ve uluslararası ilişkiler gibi farklı disiplinlerde hazırladıkları bilimsel bildirileri paylaşacak. Sempozyumda Dede Korkut'un Avrasya kültür coğrafyasındaki yeri, ortak bellek ve ortak gelecek anlayışı çerçevesinde çok yönlü olarak değerlendirilecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dede Korkut sempozyumunda ortak bellek ve ortak gelecek vurgusu - Son Dakika

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