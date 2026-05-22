Bayburt\'un yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası\'nda tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen programda, Bayburt'a özgü yöresel lezzetler tanıtılarak, vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Bayburt'ta etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında ilk olarak Türk Dünyası Parkı'nda açılan stantta, belediye tarafından hazırlanan ve kentin asırlık lezzetleri arasında yer alan kavut çorbası vatandaşlara ikram edildi.

Ardından Yenişehir Parkı Orman Evi'nde düzenlenen programda, Aile Yaşam Merkezi tarafından yapılan yemekler, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikte, Bayburt'a özgü yöresel lezzetler tanıtılarak, kadim Türk mutfağının zengin kültürü ve geleneksel tatları ön plana çıkarıldı. - BAYBURT