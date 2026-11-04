Bayburtlu gençler Nevşehir gezisinde Kapadokya ve Hacı Bektaş Veli'yi tanıdı - Son Dakika
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Bayburtlu gençler Nevşehir gezisinde Kapadokya ve Hacı Bektaş Veli'yi tanıdı

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Bayburtlu gençler Nevşehir gezisinde Kapadokya ve Hacı Bektaş Veli\'yi tanıdı
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Bayburt Gençlik Merkezi, Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Nevşehir'e gezi düzenledi. Geziye katılan gençler Kapadokya'daki peribacalarını, Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ve çömlek atölyesini gezerek bölgenin kültürünü tanıdı.

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Nevşehir'e gezi programı düzenlendi. Programa katılan gençler, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi kapsamında Kapadokya bölgesindeki peribacalarını ziyaret eden gençler, milyonlarca yılda şekillenen kaya oluşumlarını yakından inceledi. Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni de gezen gençler, Hacı Bektaş Veli'nin yaşamı ve düşünce dünyasına ilişkin bilgi edindi. Çömlek atölyesinde geleneksel çömlek yapımının aşamalarını öğrenen gençler, çamura şekil vererek üretim sürecine katıldı. Gençler ayrıca Kapadokya'nın simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının gökyüzündeki rotasını takip etti.

Farklı duraklarıyla gençlere hem tarihi hem de kültürel açıdan yeni deneyimler sunan gezi programı, Nevşehir'in doğal güzelliklerini ve geleneksel el sanatlarını tanımalarına imkan sağladı.

Kaynak: İHA
Hacı Bektaş VeliKültür SanatKapadokyaNevşehirGençlikBayburtTurizmSon Dakika

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