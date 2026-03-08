BELMEK'in Maskotu: Şükufe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BELMEK'in Maskotu: Şükufe

BELMEK\'in Maskotu: Şükufe
08.03.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi'nin kursiyerleri, sokaktan sahiplenilen Şükufe ile neşeli anlar yaşıyor.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarınca (BELMEK) sokaktan sahiplenilen kedi, kursiyer ve usta öğreticilerin maskotu haline geldi.

Sahipsiz hayvanların sahiplenilmesine yönelik yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında BELMEK bahçesinde annesiz kalan kedi yavrusuna kucak açıldı.

Merkez bünyesinde kursiyerler tarafından yuva yapılan ve "Şükufe" ismi verilen kedi yavrusu, zamanla buraya alışarak kursiyerlerin ve çalışanların neşe kaynağı oldu.

Sempatik tavırlarıyla kursiyerlerin ilgisini çeken kedi, resim dersleri sırasında sınıflara girerek kursiyerlerin kucağına oturuyor, masaların üzerinde dolaşıyor, kalemlerle oynuyor.

"Aslında biz onu değil, o bizi seçti diyebiliriz"

Görsel sanatlar öğreticisi Hülya Hamurci, AA muhabirine, Şükufe'nin, kursiyerlerin ve çalışanların ilgi odağı olduğunu söyledi.

Hayvanın zamanla merkezdeki çalışanlar ve kursiyerlerle kaynaştığını anlatan Hamurci, "Kursiyerlerle oynuyor ve onlar resim yaparken kaleme müdahale ediyor. Bunu sevimli şekilde yapıyor. Rahatsız edici hareketleri yok ve asla tırmalamıyor. Onu da sanat eğitimiyle mi uysal yaptık bilmiyorum." diye konuştu.

Hamurci, kedi yavrusunun merkezin maskotu haline geldiğini belirterek, "İki yıldır bizimle birlikte. Birbirimize çok alıştık. Kara kediler kendilerini pek sevdirmez. Benim de bir kedim var Şukufe'ye benzeyen, o kendini hiç sevdirmiyor. Bunun doğası biraz farklı. Her yerde bizimle. Aslında biz onu değil, o bizi seçti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kediyle aralarında güçlü bağ oluştuğundan bahseden Hamurci, "Her gün burada onunlayız. Olmadığında gözümüz onu arıyor. Buradaki kağıdı, kalemi, her şeyi çok seviyor." dedi.

Kaynak: AA

Düzce Belediyesi, Kültür Sanat, kedi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat BELMEK'in Maskotu: Şükufe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:50:06. #.0.4#
SON DAKİKA: BELMEK'in Maskotu: Şükufe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.