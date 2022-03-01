Berber dükkanını müzeye çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Berber dükkanını müzeye çevirdi

01.03.2022 14:31

Berber dükkanını müzeye çevirdiGİRESUN Giresun'da berberlik yapan 41 yaşındaki Bilal Temiz 25 yıldır topladığı 100'den fazla antika eşyayı işyerinde sergiliyor.

Berber dükkanını müzeye çevirdi

GİRESUN Giresun'da berberlik yapan 41 yaşındaki Bilal Temiz 25 yıldır topladığı 100'den fazla antika eşyayı işyerinde sergiliyor. Sergilediği objeler içerisinde Kurtuluş Savaşında, Kore Harbinde ve Kıbrıs Barış Harekatında kullanılan tüfeklerle, 1950'li yıllara ait fotoğraf makinaları en dikkat çekenler arasında yer alıyor.

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde kendisine ait berber dükkanı bulunan Bilal Temiz, çocukluğundan bu yana hobi amaçlı olarak topladığı antika niteliğindeki eşyaları işyerinde sergiliyor. Evinin de bir bölümünü antika eşyalara ayırdığını belirten Temiz, koleksiyonundaki objelerin büyük bir bölümünü müşterileri sayesinde topladığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı ve Kore Harbinden kalan tüfekler var

Koleksiyona merakının daha küçük yaşlardayken başladığını anlatan Temiz, "Her biri 50-150 yıllık eski tip gaz ocakları, radyolar, kollu çevirmeli telefonlar, kömürlü ütüler, gaz lambaları, tabanca, tüfek ve para gibi 100'den fazla objeye sahibim. Antikaya merakım daha küçük yaşlarda başladı. İlk önce babaannemin sandığında çıkan bir avuç dolusu madeni eski parayla meraklandım. Bir süre para koleksiyonu yaptım. Daha sonra da diğer objelere yöneldim. Usta olup kendi işyerimi açınca da müşterilerimin çevresiyle ilgim daha da arttı. Koleksiyonumun bir bölümünü sergilediğim işyerimde özellikle Kurtuluş Savaşında, Kore Harbinde, Kıbrıs Barış Harekatında kullanılan tüfeklerle hala etiketi üzerinde duran 1864, 1886 yapımı tüfekler bulunmaktadır" dedi.

Tıraşa değil, ziyarete geliyorlar

Müşterileri ve ziyaretçilerin eserlere yoğun ilgi gösterdiğini de vurgulayan Temiz, "Yaklaşık 25 yıldır berberlik yapıyorum. Çocukluğumdan beri hobi amaçlı antika eserleri toplamaya başladım. Bu işyerimde de bunları sergiliyorum. İşyerimin küçücük bahçesinde de etnografik açık hava müzesi gibi yapmaya çalıştım Burada ise eski fare kapanları, değirmen taşları, küpler, testiler mevcut. Müşterilerimi açık hava müzesiyle karşılıyorum içeri giren ise daha da şaşıyor. Zamanla da alışıyorlar. Benim dükkanıma gelenler genelde tarih konuşuyorlar. Herkesin ilgisini çekiyor. Kimisi tıraş olmaya değil adeta işyerimiz ziyarete geliyorlar" diye konuştu.

Berber dükkanını müzeye çevirdi
Berber dükkanını müzeye çevirdi
Berber dükkanını müzeye çevirdi

YORUMLAR
500
Sağlık çalışanları, alkollü hastanın darbettiği hemşireye destek verdi Sağlık çalışanları, alkollü hastanın darbettiği hemşireye destek verdi Son dakika haberi... Giresun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu Son dakika haberi... Giresun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

Giresun, Berber, Kıbrıs, Kore, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Berber dükkanını müzeye çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:39:46. #1.11#
SON DAKİKA: Berber dükkanını müzeye çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement