Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel, Esra Erol'a benzetildi - Son Dakika

Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel, Esra Erol'a benzetildi

Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel, Esra Erol\'a benzetildi
Son Güncelleme: 22.08.2023 11:14

Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın başrollerini paylaştığı Düğüm dizisinden ilk kareler yayınlandı. Yeni rolü için saçlarını sarıya boyatan Korel, imajıyla arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı ilk yerli Amazon orijinal dizisi Düğüm'den ilk kareler yayınladı. Dizide kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı "Tek Gerçek" programını sunan gazeteci Neslihan rolünü oynayan Korel, sarı kısa saçlı imajıyla arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.

YENİ ROLÜ İÇİN SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği Düğüm dizisinin senaryosunu Hilal Yıldız, Nazlı Sunlu Kaçan ve Yekta Torun kaleme aldı. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, polisiye dram/gerilim türündeki diziden merakla beklenen ilk kareler de geldi. Yeni rolü için saçlarını kısa kestirerek sarıya boyatan Bergüzar Korel, yeni imajıyla gerçek hayatında dizideki gibi bir program yapan arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.

Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel, Esra Erol'a benzetildi

YAKIN ARKADAŞLAR

Diziden kareleri yayınlayan Korel'in paylaşımına sessiz kalmayan Esra Erol ise "Allah hoş gelmiş" yorumunu yaptı. Uzun yıllardır arkadaş olan Bergüzar Korel ve Esra Erol çifti ailecek görüşüyor. Daha önce birlikte tatil yapan ikili fırsat buldukları zamanlar da sık sık bir araya geliyor.

Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel, Esra Erol'a benzetildi

DÜĞÜM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dürüstlüğüyle tanınan Neslihan Turhan, kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı "Tek Gerçek" programını sunan kariyerinin zirvesinde güçlü bir habercidir. Tek çocuğu Can'ın, arkadaşı Leyla'yı öldürmekle suçlanmasıyla Neslihan'ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olur. Oğlunu korumakla gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak arasında kalan Neslihan, hayatının en önemli kararıyla karşı karşıya kalır.

Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel, Esra Erol'a benzetildi
Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel, Esra Erol'a benzetildi
Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel, Esra Erol'a benzetildi

Bergüzar Korel, Esra Erol, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel, Esra Erol'a benzetildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel, Esra Erol'a benzetildi - Son Dakika
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