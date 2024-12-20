Bergüzar Korel: Yapay Zeka ile Erkeğe Dönüştürülen Fotoğrafım Panik Attırdı

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KANAL D'nin sevilen dizisi 'Annem Ankara'nın başrol oyuncusu Bergüzar Korel, kendi fotoğrafının yapay zeka ile erkeğe dönüştürülmesini siber saldırı olarak yorumladı. "Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim" diyen güzel oyuncu, hayranları tarafından paylaşılan o fotoğrafın kendisini şaşırttığını dile getirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla da dikkat çeken Kanal D'nin BKM imzalı Annem Ankara dizisinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, yapay zekanın azizliğine uğradı. Son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan kadın sanatçıların yüzlerini, yapay zeka yardımıyla erkeğe dönüştüren akıma Bergüzar Korel de katıldı. Hayranları tarafından paylaşılan o kare, sette kısa süreli paniğe yol açtı.

'YÜREĞİME İNDİ'

Başarılı oyuncu, Instagram'dan paylaşılan 'erkek halini' görünce Annem Ankara'nın çekimlerinin devam ettiği setten açıklama yaptı. İlk yorumlarını takipçileriyle paylaşan Korel, "Malını mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla dolu mesaj kutum, yüreğime indi herkes bana bu fotoğrafı yollamaya başladı. Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim" diyerek esprili bir not yazdı.

Korel'in Mehmet Günsür ile başrolünü paylaştığı Annem Ankara, her çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.