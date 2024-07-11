Bestelenmiş Şiirler: Notalarla Örülen Mısralar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bestelenmiş Şiirler: Notalarla Örülen Mısralar

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 'Bestelenmiş Şiirler: Notalarla Örülen Mısralar' adlı şiir dinletisi etkinliği, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Programda, Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirleri seslendirildi ve bu şiirlerin besteleri de dinleyicilere sunuldu. Etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy, Aşık Veysel, Cahit Sıtkı Tarancı, Abdurrahim Karakoç, Özdemir Asaf, Necip Fazıl Kısakürek, Cemal Süreyya, Yunus Emre, Yahya Kemal Beyatlı, Cemal Safi, Neşet Ertaş gibi ünlü şairlerin eserlerinden birer şiir okundu ve ardından bu eserlerin besteleri seslendirildi.

11.07.2024 08:51
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İzmir Şubesince "Bestelenmiş Şiirler: Notalarla Örülen Mısralar" isimli şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen programda Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirleri seslendirildi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İzmir Şube Başkanı Emre Şimşek, burada yaptığı konuşmada, şube olarak ilk etkinliklerini düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk programlarının kendileri için çok önem taşıdığını belirten Şimşek, "Herkesin hoşuna gidecek hem de kalbine dokunacak bir program hazırlayalım istedik. Ünlü şairlerin şiirlerini paylaşacağız. Bugünün oluşmasında birçok emek var. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere programın hazırlanmasında maddi ve manevi destekleriyle katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy, Aşık Veysel, Cahit Sıtkı Tarancı, Abdurrahim Karakoç, Özdemir Asaf, Necip Fazıl Kısakürek, Cemal Süreyya, Yunus Emre, Yahya Kemal Beyatlı, Cemal Safi, Neşet Ertaş gibi şairlerin eserlerinden birer şiir okundu, ardından eserlerin yer aldığı besteler seslendirildi.

Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Cahit Sıtkı Tarancı, Abdurrahim Karakoç, Mehmet Akif Ersoy, Cemal Süreyya, Özdemir Asaf, Neşet Ertaş, Yunus Emre, Cemal Safi, Edebiyat, Türkiye, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bestelenmiş Şiirler: Notalarla Örülen Mısralar - Son Dakika

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