Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivali başladı - Son Dakika
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Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivali başladı

19.03.2022 16:46
Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivali başladı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kültür ve Tarhana Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kültür ve Tarhana Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Kaymakam Ferdi Akgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Çarşı Meydanı'ndaki festival alanına kadar yürüdü.

Halk oyunları gösterisinin ardından resim sergisini gezerek çalışmalarla ilgili bilgi alan protokol üyeleri ve beraberindekiler, festival alanında katılımcılarla sohbet etti.

Meydanda açılan stantlarda vatandaşlar yöresel ürünleri sergiledi.

"Kaşığını al da gel" sloganıyla yapılan etkinlikte ilçenin kendine özgü tarhanası ile yapılan çorba yarışması yapıldı.

Öte yandan festivalde stant açan "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü sahibi Halime Özke de katılımcılara sipsi yapımıyla ilgili bilgi verdi.

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Ali Değirmenci, Mustafa Akçay, Festival, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivali başladı - Son Dakika


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