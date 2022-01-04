Beyaz örtüyle kaplanan 'aşklar ve imparatorlar şehir' görenleri cezp etti - Son Dakika

Beyaz örtüyle kaplanan 'aşklar ve imparatorlar şehir' görenleri cezp etti

BURDUR - Burdur'daki 'aşkların ve imparatorların şehri' olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti beyaz gelinliğini giymesiyle görenleri cezp etti.

Ağlasun ilçesindeki Akdağ eteklerine kurulu Sagalassos Antik Kenti beyaz gelinliğini giydi. 1700 rakıma sahip Antoninler Çeşmesi ile Roma döneminin ihtişamlı ve nitelikli yapılarını barındıran Sagalassos Antik Kenti 'aşkların ve imparatorların şehri' olarak biliniyor. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan antik kent drone ile havadan görüntülendi. Antik kentin bu hali eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı.