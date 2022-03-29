Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor

29.03.2022 09:57

Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyorADIYAMAN Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'na ulaşmak için ekiplerin, yer yer 6 metreyi bulan kar ile mücadelesi başladı.

Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor

ADIYAMAN Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'na ulaşmak için ekiplerin, yer yer 6 metreyi bulan kar ile mücadelesi başladı.

UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda turizm sezonunun açılması için çalışmalar başladı. Yaklaşık 5 aydan beri soğuk hava ve kar nedeniyle ziyarete kapalı olan Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolun açılması için Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karayolları Adıyaman Şefliğinden talepte bulundu.

Karayolları ekipleri 1 kepçe, 1 greyder, 1 rotatif ve 1 bıçaklı kamyon ile Nemrut Dağı zirvesine 5 kilometre uzaklıkta karla mücadeleye başladı. Tipi nedeniyle yer yer 5-6 metreye ulaşan kar kalınlığı ile ekipler mücadele ediyor. Bu yıl çetin geçen kış nedeniyle Nemrut Dağı'nda turizm sezonunu geç açıyor. Her yıl Mart ayının ortalarında turistleri ağırlamaya başlayan Nemrut Dağı, bu yıl Nisan ayının ilk günlerinde turistleri ağırlayacak. Yolun 5 gün içerisinde açılması planlanıyor. Nemrut Dağı zirvesinde ki devasa heykellerin hala kar altında olduğu biliniyor.

Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, Nemrut Dağı'nın her kış mevsiminde 4-5 ay turizme kapandığını belirterek, "Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen Nemrut Dağı'nın 2 bin 206 metre yükseklikte olması nedeniyle her kış mevsiminde 4-5 ay kadar kar nedeniyle yol kapalı oluyor. İlk fırsatta yolu açıp yerli ve yabancı turistlerin gelmesini istiyoruz. Kış mevsimi bu sene çok çetin geçti. Karayolları bölge şefliğimiz yolu açıp kardan temizlemeye çalışıyor. İnşallah 3-4 gün içerisinde Nemrut Dağı zirvesine yol tamamen açılır, yabancı ve yerli ziyaretçilerimiz gelir. Kar kalınlığı yer yer 4-5 metreye ulaşıyor" dedi.

Nemrut Dağı'nı görmeye gelen ancak yol kapalı olduğu için zirveye çıkamayan Fransız Turist Hugo Rebıky ise, "Yol kapalı olduğu için Nemrut Dağı zirvesine gidemiyorum ancak önümüzdeki yıllarda tekrar geleceğim" dedi.

Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor

YORUMLAR
500
Baharı bekleyen Karadeniz yaylaları beyaz örtüyle kaplandı Baharı bekleyen Karadeniz yaylaları beyaz örtüyle kaplandı 2 bin 948 rakımlı Nemrut yolunda karla mücadele çalışması 2 bin 948 rakımlı Nemrut yolunda karla mücadele çalışması

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Kahraman bekçinin tekmesi: Elinde tüfekle gezen adamı tekme atarak durdurdu
09:49 Kağıt toplayıcıları birbirine girdi: Şah damarı kesilen toplayıcı hayatını kaybetti
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'nın yolu açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement